Українці знову почали встановлювати на свої авто газ, але він подорожчав ще більше

Березнева статистика переобладнання автомобілів для роботи на скрапленому газі (LPG) демонструє класичний приклад «інерційного очікування».
Скільки газобалонного обладнання встановили аналітичні свої авто у березні 2026 рок

ГБО вже не вигідне?

Остап Новицький
23 квітня, 13:33
Поки вартість бензину та дизельного пального встановлювала нові рекорди, значна частина автовласників спробувала знайти фінансовий порятунок у встановленні газобалонного обладнання (ГБО).

Однак динаміка цін на саму пропан-бутанову суміш у квітні ставить під сумнів доцільність таких інвестицій, впевнені в Інституті досліджень авторинку.

Цінові гойдалки: від «спасіння» до пастки

Аналіз середніх цін на LPG в Україні за останні шість місяців вказує на стрімку втрату головної переваги цього виду пального — низької вартості.

  • Листопад 2025 – Січень 2026: Ціна трималася в межах 34–38 грн/л, що зберігало економічну привабливість переобладнання.
  • Березень 2026: Стрибок до 43 грн/л став першим сигналом тривоги.
  • Квітень 2026: Досягнення позначки 49 грн/л фактично нівелювало різницю у вартості експлуатації порівняно з бензином.

При поточній вартості бензину А-95 у 74 грн/л, ціна газу на рівні 49–50 грн/л робить ГБО економічно нерентабельним (враховуючи на 15–20% вищу витрату газу та витрати бензину на прогрів).

Динаміка інсталяцій: рефлекс останньої надії

Статистика офіційних реєстрацій ГБО у березні (1 060 шт.) демонструє ріст відносно провального лютого (631 шт.). Даний сплеск можна трактувати як реакцію на подорожчання бензину та дизеля, коли автовласники намагалися «застрибнути в останній вагон» відносно дешевого газу.

Динаміка офіційних інсталяцій ГБО, 2025-2026

Проте, порівнюючи з піковими показниками минулого року (липень — 1 284 шт.), загальний тренд залишається спадним. Квітневий показник у 966 шт. (прогнозно) та подальше зростання ціни газу понад 50 грн/л, ймовірно, призведуть до обвалу ринку інсталяцій у другому кварталі 2026 року.

Портрет автопарку: «американці» та старий європейський «атмосферник»

Середній вік автомобілів, що пройшли переобладнання у першому кварталі 2026 року, становить 16 років. Це вказує на те, що ГБО залишається інструментом підтримки життєздатності старого автопарку, який має високі показники споживання пального.

Топ-10 моделей переобладнаних для роботи на пропан-бутановій суміші, 1 квартал 2026 р.

Структура топ-моделей (Q1 2026):

Об’ємні моделі з ринку США: Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee/Compass, Dodge Journey. Ці автомобілі переважно обладнані двигунами з великим робочим об’ємом, де встановлення ГБО раніше було єдиним способом зробити експлуатацію прийнятною.

Європейська класика та мас-маркет: Skoda Octavia, VW Passat/Golf, Daewoo Lanos. Це представники сегмента з простими атмосферними двигунами, які конструктивно добре пристосовані до роботи на газу, але через поважний вік потребують мінімізації операційних витрат.

Підсумки та прогнози

Економічний тупик: За ціни газу 49–50 грн/л, вартість 100 км пробігу на ГБО перевищує аналогічні показники для сучасних бензинових турбо-двигунів та дизелів.

Технологічне вимивання: Ринок ГБО на початку 2026 року перебував у стані, який можна охарактеризувати як «останній подих». Основна причина — втрата двократної різниці в ціні пробігу між газом та бензином, що була фундаментом цього сегмента десятиліттями.

Прогноз: У разі подальшого зростання ціни на LPG або стабілізації цін на бензин, сегмент переобладнання може скоротитися до мінімальних значень, обслуговуючи лише вузьку нішу комерційного транспорту та специфічних моделей великого об’єму.

