Українці знову почали встановлювати на свої авто газ, але він подорожчав ще більше

Поки вартість бензину та дизельного пального встановлювала нові рекорди, значна частина автовласників спробувала знайти фінансовий порятунок у встановленні газобалонного обладнання (ГБО).

Однак динаміка цін на саму пропан-бутанову суміш у квітні ставить під сумнів доцільність таких інвестицій, впевнені в Інституті досліджень авторинку.

Цінові гойдалки: від «спасіння» до пастки

Аналіз середніх цін на LPG в Україні за останні шість місяців вказує на стрімку втрату головної переваги цього виду пального — низької вартості.

Листопад 2025 – Січень 2026: Ціна трималася в межах 34–38 грн/л, що зберігало економічну привабливість переобладнання.

Березень 2026: Стрибок до 43 грн/л став першим сигналом тривоги.

Квітень 2026: Досягнення позначки 49 грн/л фактично нівелювало різницю у вартості експлуатації порівняно з бензином.

При поточній вартості бензину А-95 у 74 грн/л, ціна газу на рівні 49–50 грн/л робить ГБО економічно нерентабельним (враховуючи на 15–20% вищу витрату газу та витрати бензину на прогрів).

Динаміка інсталяцій: рефлекс останньої надії

Статистика офіційних реєстрацій ГБО у березні (1 060 шт.) демонструє ріст відносно провального лютого (631 шт.). Даний сплеск можна трактувати як реакцію на подорожчання бензину та дизеля, коли автовласники намагалися «застрибнути в останній вагон» відносно дешевого газу.

Динаміка офіційних інсталяцій ГБО, 2025-2026

Проте, порівнюючи з піковими показниками минулого року (липень — 1 284 шт.), загальний тренд залишається спадним. Квітневий показник у 966 шт. (прогнозно) та подальше зростання ціни газу понад 50 грн/л, ймовірно, призведуть до обвалу ринку інсталяцій у другому кварталі 2026 року.

Портрет автопарку: «американці» та старий європейський «атмосферник»

Середній вік автомобілів, що пройшли переобладнання у першому кварталі 2026 року, становить 16 років. Це вказує на те, що ГБО залишається інструментом підтримки життєздатності старого автопарку, який має високі показники споживання пального.

Топ-10 моделей переобладнаних для роботи на пропан-бутановій суміші, 1 квартал 2026 р.

Структура топ-моделей (Q1 2026):

Об’ємні моделі з ринку США: Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee/Compass, Dodge Journey. Ці автомобілі переважно обладнані двигунами з великим робочим об’ємом, де встановлення ГБО раніше було єдиним способом зробити експлуатацію прийнятною.

Європейська класика та мас-маркет: Skoda Octavia, VW Passat/Golf, Daewoo Lanos. Це представники сегмента з простими атмосферними двигунами, які конструктивно добре пристосовані до роботи на газу, але через поважний вік потребують мінімізації операційних витрат.

Підсумки та прогнози

Економічний тупик: За ціни газу 49–50 грн/л, вартість 100 км пробігу на ГБО перевищує аналогічні показники для сучасних бензинових турбо-двигунів та дизелів.

Технологічне вимивання: Ринок ГБО на початку 2026 року перебував у стані, який можна охарактеризувати як «останній подих». Основна причина — втрата двократної різниці в ціні пробігу між газом та бензином, що була фундаментом цього сегмента десятиліттями.

Прогноз: У разі подальшого зростання ціни на LPG або стабілізації цін на бензин, сегмент переобладнання може скоротитися до мінімальних значень, обслуговуючи лише вузьку нішу комерційного транспорту та специфічних моделей великого об’єму.