"Укрзалізниця" отримала незвичайний тягач Mercedes-Benz Unimog: він може працювати і на дорозі, і на рейках

І хоча сама процедура випробувань машини, конструкція якої давно освоєна виробником, сертифікована та широко використовується в Європі й інших країнах, може викликати певний подив, новина все одно приємна. Подібні дорожньо-рейкові Unimog давно працюють у залізничній сфері, зокрема як маневрові тягачі. Mercedes-Benz офіційно пропонує вантажівку у двосторонньому виконанні, а такі машини вже використовують залізниці різних країн.

Як повідомляє ДП "ДержавтотрансНДІпроект", після завершення випробувань та офіційної реєстрації локомобіль зможе стати до роботи у Києві.



Що відомо про техніку

Головна особливість машини – можливість пересуватися як звичайними дорогами, так і залізничними коліями. Для цього спеціальний Unimog оснащений додатковим рейковим обладнанням. Така схема дозволяє використовувати один транспортний засіб для маневрових робіт без необхідності залучати повноцінний тепловоз.

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Точну модифікацію Unimog у повідомленні не зазначено. Водночас за зовнішніми ознаками та характером обладнання машина схожа на Mercedes-Benz Unimog U 423, переобладнаний для роботи на залізниці спеціалізованою компанією Zagro. U 423 належить до сімейства універсальних носіїв спеціального обладнання. Така техніка отримала широку популярність у комунальній сфері, будівництві та залізничному господарстві завдяки можливості встановлення різноманітного навісного обладнання.

Свого часу автор цих рядків тестував локомобіль у версії U 423 дорогами загального користування у повному обсязі, а ось на рейках – лише частково, в межах куценького простору, оскільки робота на залізничній колії вимагає посвідчення машиніста. Його автор не мав, отож вдовольнився лише простою операцією.

Спочатку був виїзд з асфальту на полотно у дворі депо, далі – виведення в робочий режим передніх та задніх рейкових навісок, проїзд на кілька десятків метрів вперед, назад та зворотний процес переміщення на асфальтову дорогу.

Для "Укрзалізниці" це додатковий інструмент заміни важких маневрових дизельних тепловозів чи електровозів на незначних операційних обсягах – вартість володіння шинно-рейкового U 423 в рази менша. Фото: ДержавтотрансНДІпроект

Це той самий Unimog

Фактично, від класичних європейських машин такого типу цей екземпляр відрізняється передусім передньою та задньою рейковими навісками з гідравлічним приводом, адаптованими для роботи на українських коліях шириною 1520 мм, а також певними змінами в обладнанні робочого місця водія.

Тут використовується уже знайомий 4-циліндровий турбодизель OM 934 потужністю під 231 к.с. Машина може комплектуватися гідростатичною трансмісією EasyDrive, яка дозволяє дуже повільно та точно пересуватися під час маневрових операцій.

За даними виробників подібних рейкових комплектів, спеціально обладнаний Unimog здатен виконувати маневрові роботи з кількома вагонами (див. презентаційне відео Zagro внизу). У випадку переданого "Укрзалізниці" локомобіля заявлена можливість переміщення від 6 до 8 вагонів, хоча насправді є версії для маневрових у кількості 10 вагонів завантажених і у двічі більше – порожніх.

Ще одна перевага – екологічність. Двигун відповідної модифікації відповідає стандарту Euro VI, що робить таку машину придатною не лише для роботи просто неба, а й для використання у великих ремонтних депо.

Навіщо це "Укрзалізниці"

Локомобіль планують використовувати як легкий маневровий тягач. Він може виконувати частину робіт, для яких традиційно залучають тепловози, що потенційно дозволить скоротити витрати пального та зробити маневрові операції більш гнучкими.

Після завершення сертифікації та реєстрації незвичайний Mercedes-Benz Unimog має стати ще одним спеціалізованим інструментом "Укрзалізниці" для роботи на коліях.