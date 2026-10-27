Унікальний Mercedes-Maybach Леброна Джеймса пустять з молотка: скільки просять за розкішний седан

Як повідомляє видання Classic Driver, торги за цей незвичайний лот відбудуться 20–21 листопада у Нью-Йорку під егідою аукціонного дому Gooding Christie’s. Цей автомобіль 2027 модельного року є одним із двох екземплярів, які німецький бренд розробив спеціально для легендарного баскетболіста через програму персоналізації MANUFAKTUR Made to Measure.



Фото: Classic Driver

Дизайн із королівським акцентом

Кузов розкішного седана пофарбували у вишуканий світлий відтінок Light Ivory, який ідеально контрастує із салоном. Всередині дизайнери використали преміальну синю шкіру наппа Stormy Weather Blue, доповнивши її світлою строчкою Porcelain.

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Головною фішкою інтер'єру та екстер'єру став фірмовий логотип Джеймса – корона з ініціалами LJ. Цей знак можна знайти на передніх крилах, підголівниках та навіть на підлозі, а на центральній консолі майстри вигравіювали координати міста Акрон в Огайо, де виріс спортсмен.

Додатково для машини виготовили кастомні килимки, подушки та накладки на пороги. Завершують образ масивні ковані 20-дюймові диски з особливим оздобленням та центральними ковпачками, які завжди тримають емблему вертикально під час руху.



Фото: Classic Driver

Техніка та благодійна мета

Під капотом цього гіганта ховається класичний 6,0-літровий V12, який видає солідні 621 кінську силу. За комфортну та м'яку їзду відповідає пневмопідвіска AIRMATIC, а керована задня вісь із кутом повороту до 10 градусів робить довжелезний седан напрочуд маневреним у місті.

Пасажири заднього ряду отримують максимальний рівень релаксу: крісла мають підігрів, вентиляцію та функцію масажу, яка розминає навіть литки. Також тут передбачені обігрів зон шиї, електричні шторки, панорамний дах та топова аудіосистема Burmester High-End 4D.

Очікується, що фінальна ставка за цей витвір автомобільного мистецтва складе від 425 до 550 тисяч доларів. Усі виручені кошти передадуть фонду LeBron James Family Foundation, який займається підтримкою місцевої громади в рідному місті баскетболіста.

Осінній бум на зіркові авто

Нагадаємо, що цієї осені на аукціонах з'являється чимало цікавих машин, які належали знаменитостям. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно на продаж виставили рідкісну Ferrari 550 Maranello, яку свого часу замовляв інший легендарний баскетболіст – Майкл Джордан.

Крім того, справжньою знахідкою для фанатів автоспорту став старенький універсал Mercedes-Benz C230. На цьому автомобілі наприкінці дев'яностих їздив видатний гонщик Формули-1 Нікі Лауда, а тепер машину пустять з молотка в Австрії.