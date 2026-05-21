Упродовж тижня китайський бренд XPeng двічі засвітився з новинками і заодно втер носа Tesla

Результати першої доби продажів кросовера GX перевершили всі очікування менеджерів. Зафіксовано своєрідний рекорд бренду, в ході якого за 12 годин з моменту офіційного старту було оформлено 24 863 замовлення.

Глава Xpeng Group Хе Сяопен особисто прокоментував ці дані, визнавши, що такий клієнтський відгук став для нього приємною несподіванкою. Про такий стрибок популярності повідав провідний китайський ресурс carnewschina.com.

Читайте також Новий Xpeng P7 коштує в Китаї понад 30 тисяч доларів, але отримав 10 тисяч замовлень за 7 хвилин

Кросовер GX у всіх версіях звабливий

Кросовер на шість місць з варіантами BEV та EREV, а також активною підвіскою та підрулюванням задніх коліс, багатьох привабив ціною. Вартість коливається від 279 800 юанів (41 100 доларів США) до 359 800 юанів (52 900 доларів США).

При цьому більше половини покупців обрали саме електричну модифікацію. Загалом виробник пропонує два варіанти силової установки. І тут очі розбігаються – обидва варіанти звабливі.

Xpeng GX пропонується як у версіях електромобілів з розширеним запасом ходу (EREV), так і в версіях електромобілів з акумуляторним живленням (BEV). Фото: Xpeng

Силовий агрегат та запас ходу передбачає:

Версія EREV комплектується двигуном 1.5T та системою з двома двигунами. Передній та задній двигуни забезпечують максимальну потужність 160 кВт (215 к.с.) та 210 кВт (282 к.с.) відповідно. Автомобіль оснащений акумуляторною батареєю ємністю 63,3 кВт⋅год, що забезпечує запас ходу на повністю електричній тязі CLTC 430 км та комбінований запас ходу 1585 км.

комплектується двигуном 1.5T та системою з двома двигунами. Передній та задній двигуни забезпечують максимальну потужність 160 кВт (215 к.с.) та 210 кВт (282 к.с.) відповідно. Автомобіль оснащений акумуляторною батареєю ємністю 63,3 кВт⋅год, що забезпечує запас ходу на повністю електричній тязі CLTC 430 км та комбінований запас ходу 1585 км. Версія BEV має двомоторний повний привід: оснащений двигунами максимальною потужністю 160 кВт (215 к.с.) та 270 кВт (362 к.с.). Він оснащений акумуляторною батареєю ємністю 110 кВт·год, що забезпечує запас ходу 750 км за шкалою CLTC.

має двомоторний повний привід: оснащений двигунами максимальною потужністю 160 кВт (215 к.с.) та 270 кВт (362 к.с.). Він оснащений акумуляторною батареєю ємністю 110 кВт·год, що забезпечує запас ходу 750 км за шкалою CLTC. Одномоторний задній привід забезпечує максимальну потужність 270 кВт (362 к.с.). Використовує акумуляторну батарею ємністю 91,9 кВт·год, що забезпечує запас ходу 665 км за циклічною керованістю (CLTC).

Читайте також Новий електричний седан Xpeng отримав велетенський 87-дюймовий екран в салоні

Усі комплектації у базовому виконанні отримують пневматичну підвіску з двокамерною системою та регулюванням демпфування CDC.

Дебют серійного роботаксі

Xpeng Group першою у країні запустила серійне виробництво роботаксі власної розробки. Новий безпілотний автомобіль уже зійшов із конвеєра, а комерційні випробування на дорогах загального користування стартують у 2026 році.

Таким чином китайський виробник фактично випередив Tesla, яка лише готує запуск свого Cybercab. Про це виробник розповідає на своїй сторінці xpeng.com.

Роботаксі без LiDAR

XPeng зробила ставку на дешевшу та простішу архітектуру автономного водіння. На відміну від багатьох конкурентів, нове роботаксі не використовує дорогі LiDAR-датчики та HD-карти.

Це перший випадок у Китаї, коли автовиробник досяг масового виробництва роботакси завдяки повноцінній власній розробці. Фото: XPeng

Автомобіль працює на базі системи "чистого зору" – навігація та аналіз дорожньої ситуації здійснюються лише за допомогою камер і штучного інтелекту.

У компанії заявляють, що система відповідає рівню автономності SAE Level 4, тобто машина здатна рухатися без втручання людини у більшості дорожніх сценаріїв.



Побудували на серійній платформі

Для пришвидшення запуску XPeng не створювала окремий автомобіль "з нуля". Роботаксі базується на платформі GX, про яку вже йшлося вище. яку вже використовують у серійних моделях бренду.

Читайте також Xpeng представила конкурента Tesla Model Y з запасом ходу в 700 км й вартістю на $10 000 менше

Втім салон повністю адаптували під формат автономних перевезень. У машині передбачені сидіння підвищеного комфорту, окремі дисплеї для пасажирів та змінена конфігурація інтер’єру без традиційної орієнтації на водія.



Власні чіпи та штучний інтелект

XPeng також розробила власні процесори Turing AI. Саме вони відповідають за обробку даних із камер та роботу автономної системи.



У компанії стверджують, що затримка реакції становить лише 80 мілісекунд, а вертикальна інтеграція – від чіпів до програмного забезпечення - дозволяє суттєво знизити собівартість роботаксі.

Коли машини виїдуть на дороги

Пілотна експлуатація автономних таксі стартує у другій половині 2026 року. XPeng планує перевірити роботу систем у реальних умовах та оцінити економіку сервісу.

Якщо випробування будуть успішними, уже у 2027 році компанія хоче запустити повністю безпілотні перевезення без операторів безпеки в салоні.