Як 42 спортивні Porsche 911 Cup перевозили до США з Німеччини: секретна місія

Логістична операція була мультимодальною – по суходолу та морю. DSV в цьому контракті долучила до процесу свою глобальну мережу та спеціалізовані логістичні рішення, що забезпечили найвищу точність по всьому транспортному ланцюгу.

Про складну багаторівневу логістичну операцію повідомив у короткому релізі медіацентр press.porsche.com. Більш детальна розповідь про багаторівневу логістику подав сайт Porsche Motorsport.

За мультимодальною схемою перевезень

У рамках підготовки до нового сезону Porsche Carrera Cup North America логістичний оператор організував транспортування 42 абсолютно нових гоночних автомобілів Porsche 911 Cup (Type 992.2) з Мойспата у Німеччині до Сполучених Штатів.

Загальна логістична відстань становила близько 7 200 кілометрів. Для мультимодального транспортування використовувалося 21 контейнер загальною вагою понад 60 тонн. Транспортні засоби перевозилися у спеціально закритих автомобільних транспортерах як автомобільними дорогами, так і морськими маршрутами.

Логістична операція тривала майже два місяці. Фото: Porsche Motorsport

DSV забрав нові автомобілі Porsche 911 Cup з Німеччини в грудні, розпочав процес їх перевезення і вже в січні машини прибули до США. Розподіл машин після розмитнення відбувся між командами уже в Сполучених Штатах, а не перед цим, коли автомобілі для гонок були ще в дорозі.

Перші заїзди уже відбулися

Нові автомобілі Porsche 911 Cup уже добре засвітилися. Машини вперше вийшли на трасу в Північній Америці на офіційних тестах серії Porsche Carrera Cup North America. Це сталося на Міжнародному автодромі Себрінга 16 та 17 лютого.

Тест став підґрунтям для перших етапів сезону на трасі у Флориді, що відбудуться з 18 по 20 березня, де офіційно розпочнеться ера 992.2.

Партнерство стає довготривалим

Нова угода базується на успішній співпраці між DSV та Porsche Motorsport North America, що розпочалася у серпні 2023 року. Автомобільна експертиза DSV, спеціалізовані команди автоспорту та плавна координація логістикою різних часових поясів між Німеччиною та США стали вирішальними для розширення.

Весь багаж вмістився в 21 контейнер загальною вагою понад 60 тонн Фото: Porsche Motorsport

Цього разу частиною партнерства також є комплексне брендування DSV на всіх автомобілях Porsche Carrera Cup North America протягом сезону 2026 року.