Усю партію машин Toyota Land Cruiser довелося переробляти в майстерні: позашляховики позбулися багато чого

П'ять позашляховиків Toyota Land Cruiser отримали нове призначення – відтепер це спеціалізовані автомобілі для евакуації поранених із найнебезпечніших ділянок фронту.

Про цей спеціалізований транспортний транш йдеться в релізі благодійного фонду "Повернись живим".

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Автомобілі для найскладніших маршрутів

На передовій евакуаційним екіпажам часто доводиться працювати там, де звичайних доріг уже немає, а кожна хвилина може коштувати пораненому життя. Саме для таких умов і підготували ці машини.

Після переобладнання позашляховики отримали утеплений і герметичний медичний відсік із системами вентиляції та опалення, додатковим освітленням, автономним живленням і місцями для розміщення необхідного обладнання.

"Ось такий вийшов бойовий рестайлінг, який відповідає реальним потребам медиків на фронті. Машини переобладнали завдяки внеску у 5,2 мільйона гривень. Дякуємо Вчасно – цифрові сервіси для бізнесу та Комерційні та державні закупівлі України – Zakupivli.Pro, – зазначають у БФ "Повернись живим".

Все продумано для роботи медиків

Повторювати опис Toyota Land Cruiser не будемо, оскільки це вже неодноразово редакція Авто24 розповідала. Залежно від комплектації автомобілі оснащені каталкою або висувною платформою для нош, кріпленнями для медичного обладнання та інфузійних систем.

Розкішний позашляховик для мандрівок в руках умільців спеціалізованої майстерні перетворився на броньовану фронтову "швидку" – медевак вийшов не гірше заводського виконання. Фото: Повернись живим

Усередині достатньо місця, щоб одночасно евакуювати одного лежачого та двох сидячих поранених.

Окрему увагу приділили зручності роботи екіпажу: керувати освітленням, вентиляцією, опаленням і живленням можна як із салону, так і з кабіни водія. Передбачений і режим світломаскування, який активується одним натисканням кнопки.

Підготовлені до бездоріжжя

Ззовні автомобілі також зазнали серйозних змін. Вони отримали посилений захист, силовий багажник, нові колеса для складного бездоріжжя та додаткові системи кріплення спорядження.

"Цей крузак перевтілився. Заварили вікна, захистили задні фари, встановили силовий багажник на дах та металевий бампер під лебідку. А по периметру розташували панелі MOLLE – це універсальна система для кріплення різноманітного спорядження: тут і лопата, і підкладки під колеса, і все-все, що медикам не потрібно всередині. Замість запаски – драбина, щоб підійматися на дах автомобіля. А щоб двері відкривалися ширше і не заважали під час завантаження – переробили й їхні петлі, – зазначили в благодійній організації.



У фонді зазначають, що всі п'ять переобладнаних Toyota Land Cruiser вже найближчим часом вирушать на Покровський напрямок, де допомагатимуть бойовим медикам швидко евакуйовувати поранених і рятувати життя українських військових.