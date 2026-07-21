Ув'язнений "менеджер" автосалону продав прямо з камери один і той самий автомобіль 18 разів

За даними поліції, від його дій постраждали щонайменше 18 покупців із різних регіонів України. Продавець діяв зухвало і... дуже переконливо. У його чесних намірах сумніву ніхто не мав.

Обвинувачений розміщував на популярних онлайн-майданчиках оголошення про продаж автомобілів за цінами, значно нижчими за ринкові. Потенційним покупцям пояснював дешевизну терміновим продажем та навіть обіцяв особисто доставити машину.

Реальні авто стали "віртуальними"

Щоб зробити оголошення переконливими, чоловік використовував фотографії, відео та копії документів справжніх автомобілів. Для цього він телефонував реальним продавцям, представлявся покупцем і просив надіслати додаткові матеріали про машину. Згодом ці фото та документи з'являлися вже у фейкових оголошеннях.

Фактично один і той самий автомобіль міг бути "проданий" багатьом людям одночасно.

Єдиною умовою була невелика передоплата нібито на пальне. Після отримання грошей "продавець" припиняв будь-яке спілкування, а автомобіль покупці так і не отримували.

Камера виправної колонії була офісом автосалону, а її мешканці – менеджерами з продажу. Фото: поліція Житомирщини



Від трьох епізодів до серії афер

Спочатку поліцейські задокументували три випадки такого шахрайства зі збитками понад 12 тисяч гривень. Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили, що схема діяла значно довше.

Загалом слідство встановило щонайменше 18 потерпілих із різних областей України. Загальна сума завданих збитків перевищила 82 тисячі гривень.

Справу передали до суду

Як з'ясували правоохоронці, на момент вчинення цих злочинів чоловік уже відбував покарання за майнові злочини у виправній установі Житомира.

Нині досудове розслідування завершене. Йому інкримінують шахрайство, вчинене повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.