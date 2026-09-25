Ужгородом їздимуть вітчизняні електробуси: які машини виїдуть на маршрути та що відомо про запас ходу

Як повідомляє видання Varosh, зараз машини активно складають на заводі переможця міжнародного тендеру.

Поява екологічного транспорту дозволить розвантажити історичний центр міста від вихлопних газів та збільшити щоденний пасажиропотік комунального підприємства майже вдвічі.

Звідки взяли гроші

Закупівлю профінансував Європейський інвестиційний банк, виділивши 3,9 мільйона євро на пільгових умовах під 2,75% річних.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Відповідний контракт Ужгородська міська рада підписала ще у січні 2025 року в рамках масштабного проєкту розвитку міського громадського транспорту.

"Разом із технікою місто отримає потужну зарядну станцію, запасні частини та спеціальне обладнання для технічного обслуговування.Крім того, водії пройдуть навчання керування електротранспортом, тому це тривалий процес, – зазначив директор КП Ужгородський муніципальний транспорт Віталій Готра.

Зарядний хаб змонтують на території місцевого АТП на вулиці Загорській. За словами начальника відділу транспорту Петра Бобика, машини живитимуться вночі, а оскільки місто компактне, одного заряду вистачить на цілий день повноцінної роботи.

Ось виглядає салон електробуса, який Ужгороду виготовляє ЕлектронМаш. Фото: ілюстративне, з сайту заводу-виробника

Які електробуси отримає місто

Щодо самих машин, то це 10-метрові (10,2 м) львівські електробуси Електрон. Вони розраховані на 90 пасажирів, з яких 27 зможуть їхати сидячи. Заявлений пробіг на одному заряді становить 250 кілометрів, причому цей показник враховує увімкнену систему опалення або кондиціонування салону.

Виробник дає серйозні гарантії на свою техніку. Зокрема, кузов захищений від наскрізної корозії на 15 років, батарея має 5-річну гарантію, а загальне гарантійне обслуговування триватиме два роки.

Сьогодні основу автопарку КП Ужгородський муніципальний транспорт складають 40 дизельних автобусів Електрон, 25 з яких щодня перевозять близько 16 тисяч людей (див. відео про будні підприємства та дизельні автобуси нижче).

Запуск нових електричних моделей на центральних маршрутах дозволить збільшити цю цифру щонайменше до 30 тисяч пасажирів на день.

Газова альтернатива у Вінниці

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, інші українські міста також активно оновлюють свої автопарки екологічним транспортом. Наприклад, Вінниця очікує на постачання 20 нових 12-метрових автобусів MAN 12C Lion's City, які працюють на стисненому природному газі.

Ці машини стандарту Євро-6 розраховані на 85 місць та обійшлися місту приблизно у 23 мільйони гривень за одиницю. Закупівля також відбулася через механізм фінансового лізингу терміном на п'ять років.