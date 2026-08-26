В автопарк ЗСУ прийшов "Кабан": як вітчизняна розробка перетворює позашляховики в безпілотні машини

Авто без водія вже на фронті й це стає звичним. Про передачу систем 3-му армійському корпусу, 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес" та 49-й бригаді розробник системи розповів профільному ресурсу Militarnyi.

За задумом виробника, технологія має зменшити кількість ситуацій, коли військовим доводиться особисто перебувати на небезпечних ділянках маршрутів.

Поставив – і можна керувати дистанційно

"Кабан" встановлюється без серйозного втручання у конструкцію автомобіля. Після переобладнання машина може працювати як звичайний транспорт або переходити на дистанційне керування.

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Основним каналом зв'язку система використовує Starlink, а також підтримує аналогову передачу відео та радіокерування. Якщо зв'язок з оператором зникає, комплекс автоматично виконує аварійну зупинку.

Розробники також додали цифрову карту, можливість прокладати маршрути та встановлювати мітки. Окремий «помічник водія» показує прогнозовану траєкторію руху автомобіля.

Від евакуації до доставки вантажів

Безпілотні машини з "Кабаном" можуть використовуватися для евакуації, підвезення боєприпасів і вантажів, забезпечення передових позицій та інших логістичних завдань.

Сам автомобіль можна додатково обладнати інфрачервоними камерами, прожекторами, сіткометами або платформами для запуску дронів.

Тобто одна система фактично перетворює звичайний позашляховик на універсальну роботизовану платформу.

"Кабан" уже пройшов бойове хрещення

За словами виробника, система має досвід успішного застосування у бойових операціях. Розробкою займається PG Robotics за підтримки оборонного кластера Brave1.

У компанії наголошують, що працюють над технологіями для фронту ще з 2022 року. Раніше команда створювала безпілотники для роботи в повітрі, а тепер переносить частину напрацювань на наземні платформи.

Таким чином, українські військові отримують ще один інструмент, що дозволяє відправляти автомобіль у небезпечну зону без людини за кермом. І це вже не експериментальна концепція, а технологія, яку почали використовувати безпосередньо на фронті.