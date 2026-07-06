В автовиробництві ЄС рециклінг пластику стає обов'язковим, а експорт авто з відпрацьованим ресуром заборонено

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила регламент щодо циркулярного проєктування транспортних засобів та поводження з автомобілями, що вийшли з експлуатації. Про це розповідає interempresas.net з посиланням на European Commission.

Документ поетапно встановлює нові вимоги до автовиробників, які мають зробити автомобільну галузь більш екологічною та збільшити використання вторинної сировини.

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Більше переробленого пластику

Нові правила охоплюють увесь життєвий цикл автомобіля – від проєктування та виробництва до утилізації після завершення експлуатації. Одна з головних вимог стосується використання переробленого пластику. Через шість років після набрання чинності регламентом щонайменше 15% пластику в нових автомобілях має бути виготовлено з вторинної сировини. Через десять років цей показник зросте до 25%.

Водночас не менше 20% переробленого пластику повинно походити саме з автомобілів, що були утилізовані. У майбутньому Єврокомісія також має розробити цільові показники щодо використання переробленої сталі, алюмінію, магнію та критично важливої сировини.

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Виробники відповідатимуть за утилізацію

Регламент посилює принцип розширеної відповідальності виробника. Автозаводи повинні не лише проєктувати автомобілі з урахуванням можливості їх подальшої переробки, а й фінансувати безкоштовний збір транспортних засобів після завершення строку їх експлуатації та забезпечувати їх належну утилізацію.

Окрему увагу приділено боротьбі із так званими "зниклими автомобілями" – транспортними засобами, що незаконно демонтують або експортують за межі ЄС.

"Відтепер автомобілі, офіційно визнані такими, що відпрацювали свій ресурс, не можна буде продавати як вживані чи вивозити до третіх країн, – зазначають в European Commission.

Новий регламент повністю поширюватиметься на легкові автомобілі та легкі комерційні фургони. Для вантажівок, мотоциклів і спеціалізованої техніки діятиме обмежений перелік вимог, що стосуються насамперед утилізації.

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Документ почне застосовуватися через два роки після набрання чинності. За даними ЄС, щороку в країнах Союзу з експлуатації виводять понад 6 млн автомобілів, при цьому нині вдається переробити близько 85% матеріалів, з яких вони виготовлені.