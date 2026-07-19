В Італії без страховки їздить кожен п'ятий транспортний засіб: чому країна опинилася у пастці дорогих полісів

Коли без страхового поліса експлуатується майже кожен п'ятий автомобіль, мотоцикл, скутер чи вантажівка, це вже виливається у національну проблему.

Для порівняння: у більшості країн ЄС частка незастрахованого транспорту вимірюється одиницями відсотків. У Франції вона становить близько 2%, у Польщі – лише 0,3%, у Швеції та Ісландії – близько 0,7%, а в Німеччині та Фінляндії проблема практично відсутня.

Навіть Ірландія, яка останніми роками демонструє різке зростання кількості водіїв без поліса, за оновленими даними досягла приблизно 8,3%, що все одно суттєво менше за італійські показники. Про це пише Авто24 з посиланням на ряд європейських джерел, в т.ч. на Voiture Malin та Quattroruote.

Дорогі поліси створили замкнене коло

Головною причиною такого явища вважають надзвичайно високу вартість страхування. У багатьох регіонах Італії поліс обходиться настільки дорого, що частина автовласників свідомо відмовляється від його оформлення, ризикуючи штрафами.

Втім, це лише поглиблює проблему. Якщо винуватець ДТП не має страховки, витрати лягають на страхові компанії та компенсаційні фонди, що зрештою призводить до нового підвищення тарифів. Дорожчі поліси спонукають ще більше людей відмовлятися від страхування, і система фактично потрапляє у замкнене коло.

Статистика також демонструє чітку залежність між вартістю страхування та кількістю незастрахованих транспортних засобів: чим вищі середні страхові внески в регіоні, тим більше автомобілів їздить без поліса.

Південь країни став епіцентром проблеми

Найгірша ситуація спостерігається на півдні Італії, де керування транспортом без страховки подекуди стало майже звичним явищем.

Особливо показовим є Неаполь. За наявними оцінками, близько 37% автомобілів у місті не мають навіть базового страхового покриття цивільної відповідальності.

Ще драматичнішою є ситуація серед двоколісного транспорту. У регіоні Неаполя із 443 831 зареєстрованого мотоцикла без страховки експлуатується понад 236 тисяч, або 53,2%.

Серед мопедів показник ще вищий – понад 76%, тобто більше трьох із чотирьох транспортних засобів.

Проблема торкнулася і вантажного транспорту. У Катанії майже 48% важких вантажівок, а в Неаполі близько 43% експлуатуються без страхового поліса.

Як влада планує змінити ситуацію

Безпосередньо впливати на вартість страхових полісів уряд не може, адже тарифи встановлюють самі страхові компанії. Тому влада робить ставку на посилення контролю.

Один із напрямків, який просуває віцепрем'єр та міністр інфраструктури Маттео Сальвіні, передбачає спрощення процедури легалізації транспортних засобів, власники яких досі не оформили страховку.

Готується масштабна цифровізація контролю

Планується інтегрувати державний реєстр транспортних засобів із базами страхових компаній, щоб дорожні камери автоматично визначали автомобілі без чинного поліса. У такому разі система зможе фіксувати порушення без участі поліцейських і автоматично накладати штрафи.

Експерти вважають, що саме автоматизований контроль може стати одним із небагатьох дієвих способів поступово скоротити кількість незастрахованих транспортних засобів.

Водночас навіть у разі запуску такої системи швидких результатів очікувати не варто, адже проблема накопичувалася роками й напряму пов'язана не лише з контролем, а й із високою вартістю страхування.