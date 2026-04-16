В Одесі для СБУ купили Toyota Land Cruiser Prado за три мільйони гривень

Управління СБУ в Одеській області за результатами тендеру замовило спеціалізований автомобіль вартістю 2,81 млн грн. Інформація про закупівлю оприлюднена сайтом nashigroshi.org який посилається на данні в системі Prozorro. Постачальником виступило ТОВ «ВіДі Пальміра», яке входить до групи «ВіДі Груп».

Деталі закупівлі

Йдеться про автомобіль спеціального призначення VD T192SG, створений на базі Toyota Land Cruiser Prado 2026 року випуску.

Поставка запланована до серпня 2026 року. Закупівля фінансується з державного бюджету в межах програми забезпечення діяльності органів СБУ. Гарантія на автомобіль становить 3 роки або 100 тис. км пробігу.

Автомобіль оснащений дизельним двигуном 2,8 л (205 к.с.), повним приводом, автоматичною коробкою передач, комплексом систем безпеки та допомоги водію, подушками безпеки (фронтальні, бокові, шторки, колінна), клімат-контролем, датчиками світла і дощу, підігрівом керма.

Серед спеціального обладнання:

Сигнально-гучномовний пристрій

Стробоскопи

Ціна

Заявлена вартість відповідає ринковому рівню. За даними дилерів, версія Toyota Land Cruiser Prado Prestige 2026 року без спеціального обладнання коштує близько 2,8 млн грн.

Це означає, що спецоснащення або включене в загальну суму з мінімальною націнкою, або закупівля відбулася за умов, близьких до ринкових.

Висновок

Закупівля спецавтомобіля для СБУ відбулася за ціною, співставною з ринковою. Водночас відсутність конкуренції на тендері традиційно залишає питання щодо ефективності витрачання бюджетних коштів. Також невідомим лишиться коло задач, які має вирішувати такий автомобіль у силовій структурі.