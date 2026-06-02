В Одесі до суду передали справу 24-річної власниці АЗС-фантома: її автозаправка має схильність до реінкарнаці

Заправка давно відома тим, що після кожного демонтажу та закриття вона відновлювала роботу, змінюючи формальних власників та продовжуючи продаж пального під патронатом цієї жінки.

Про доволі гостроцікавий "серіал" з цією автозаправкою та її ймовірною господинею розповіли у територіальному управлінні Бюро економічної безпеки Одеської області.

Читайте також Що в Одесі присудили власнику незаконної мережі АЗС

Пальне невідомого походження

Як встановили детективи ТУ БЕБ Одещини, жінка без отримання ліцензії та реєстрації підприємницької діяльності закуповувала бензин та дизельне пальне невідомого походження за цінами, нижчими від ринкових.

Для торгівлі паливом на придорожній території по вулиці Ціолковського самовільно встановили резервуари для зберігання нафтопродуктів, паливороздавальні колонки та інше технологічне обладнання.

За версією слідства, АЗС працювала без контролю якості пального та без сплати податків. Продаж здійснювався за готівку, а операції не відображалися у бухгалтерському обліку.

На цьому місці АЗС має схилність відновлюватися мало не через тиждень після демонтажу обладнання. Фото: БЕБ Одещини

АЗС відроджувалася після кожного демонтажу

У БЕБ зазначають, що ця заправка вже давно перебувала у полі зору правоохоронців.

"Зазначимо, що детективи вже неодноразово припиняли незаконну діяльність АЗС за цією адресою. Після проведення слідчих дій та демонтажу обладнання її діяльність щоразу відновлювали, переоформлюючи об'єкт на інших осіб та подальшого здійснення незаконної реалізації пального", – розповів керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Вилучили шість тонн пального

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 6 тонн пально-мастильних матеріалів, зокрема бензин і дизельне пальне.

Читайте також На узбіччях доріг Одещини роками працювала тіньова мережа заправок: чим це все закінчиться

Також конфісковано паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання та споруди, які використовувалися для роботи нелегальної АЗС. Загальна вартість вилученого майна перевищує 1,8 млн грн.

За рішенням суду на вилучені активи накладено арешт для забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.

"…і Щуку кинули – у річку". Минуло 168 років, але сюжет Леоніда Глібова не старіє. Колаж: Валентин Ожго, Авто24

Справу передано до суду

Автозаправну станцію повністю демонтовано. Жінці повідомлено про підозру за фактом незаконного збуту підакцизних товарів, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.

У разі доведення вини їй загрожує штраф із конфіскацією майна та знищенням незаконно виготовлених товарів.