В Одесі військовий продавав ухилянтам "виїзд" за 12 тисяч доларів: ким була його спільниця

Слідством встановлено, що бізнес з переправлення чоловіків у цього дуету доволі молодий. За зясованими даними, з березня цього року військовий підшуковував чоловіків призовного віку, які хотіли залишити Україну незаконним шляхом.

Військовий відповідав з організацію та схему виїзду погоджував умови, розробляв кошторис та визначав суму "послуг". Про це йдеться у повідомленні Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За ваші гроші хоч "інвалідність", хоч переправлення

Спільниця військового, як зазначають слідчі, організовувала оформлення фіктивних медичних документів. Йдеться про довідки щодо непридатності до служби або встановлення інвалідності.

Для цього жінка контактувала з медиками та іншими особами, причетними до оформлення документів.

Наприкінці квітня фігурантів затримали після отримання 12 тисяч доларів від чоловіка, якому обіцяли організувати трансфер до кордону та незаконний його перетин поза пунктами пропуску.

Гроші за "туристичний тур" отримали і навіть перерахувати взялися, але тут їх самих "взяли".

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази, що підтверджують діяльність схеми.

Мільйонні застави

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави:

для військовослужбовця – понад 2,3 млн грн;

для його спільниці – понад 1,6 млн грн.

Не вперше

Як повідомили у прокуратурі, жінка вже фігурує в іншій справі щодо незаконного переправлення осіб через кордон та підробки документів.

Обвинувальний акт відносно неї торік передали до суду, однак це не завадило їй, за версією слідства, знову повернутися до тієї ж схеми.

Досудове розслідування триває.