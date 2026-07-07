В США суттєво впала ціна нових Polestar через майбутній вихід бренду з ринку

Головною причиною такої агресивної цінової політики стала нещодавня заява уряду США, згідно з якою Polestar більше не зможе продавати свої транспортні засоби в країні після 2026 модельного року. Для покупців, яких не лякає майбутнє припинення офіційних продажів, це стало унікальною можливістю придбати преміальний електрокар із дисконтом, що сягає десятків тисяч доларів.

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Рекордні знижки на купе-кросовер Polestar 4

Шокуюче рішення уряду змусило автовиробника запустити спеціальну програму стимулювання для покупців. Компанія Polestar оголосила про пряму знижку в розмірі 25 000 доларів як на версії з моноприводом, так і на модифікації з двома моторами. Завдяки цьому кроку вартість автомобілів зазнала радикальних змін:

Базова версія Polestar 4 з заднім приводом: Тепер доступна для купівлі всього за 31 400 доларів. Це робить преміальну модель навіть дешевшою за новий компактний масовий електромобіль Chevrolet Bolt RS.

Повнопривідна версія Polestar 4 з подвійним двигуном пропонується за мізерні 37 900 доларів. Для порівняння, один із головних конкурентів у класі – Model Y Performance, коштує покупцям у США щонайменше 57 990 доларів.

Для клієнтів, які не планують купувати машину за повну вартість одразу, бренд розробив вигідні умови лізингу. Програма передбачає знижку в розмірі 19 000 доларів, яку зараховують як бонус під час оформлення оренди. У результаті щомісячний платіж за Polestar 4 становить 399 доларів протягом 39 місяців, що є вкрай привабливою умовою для американського ринку.

Суттєва економія при виборі Polestar 3

Максимальний рівень вигоди поширюється не лише на четверту модель. Виробник анонсував пряму знижку в розмірі 23 000 доларів на свій більший і розкішніший позашляховик Polestar 3. Нова цінова сітка для цього SUV виглядає наступним чином:

модифікація Long Range Single Motor із одним двигуном тепер коштує лише 44 500 доларів;

двомоторна версія Long Range Dual Motor впала в ціні до 50 400 доларів;

флагманський варіант Long Range Dual Motor з опціональним пакетом Performance Pack пропонується за 56 400 доларів, хоча його початкова роздрібна ціна становила 79 400 доларів.

Лізингові умови для великого кросовера також скориговані. Залежно від конкретного штату та місцезнаходження клієнта, взяти в оренду Polestar 3 можна за 579 доларів на місяць терміном на 27 місяців. При цьому лізингова угода додатково включає фінансовий бонус у розмірі 20 000 доларів.

Терміни дії пропозиції та гарантії для клієнтів