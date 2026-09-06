В США виявили нову схему шахрайства з клонуванням сайтів автодилерів за допомогою ШІ

Як повідомляє Carscoops, за даними відомства, зловмисники копіюють "логотипи брендів, описи автомобілів та фотографії до останньої деталі", активно залучаючи AI-інструменти. Для підвищення довіри на фальшивих сторінках також публікують вигадані відгуки клієнтів, детально описують процеси покупки та обіцяють гнучкі умови повернення коштів.

Методи залучення жертв та рекомендації щодо захисту

Щоб спонукати споживачів до швидкого перерахунку коштів, підроблені сайти застосовують агресивний маркетинг. Зазначається, що шахрайські ресурси "можуть рекламувати рідкісні маслкари або важкодоступні класичні автомобілі, щоб заманити покупця", а також пропонувати ціни, суттєво нижчі за ринкові.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Підроблені сайти імітують функціонал та розділи оригінальних дилерських сайтів

Покупці дізнаються про обман лише тоді, коли прибувають до справжнього дилерського центру, де про їхню оплату ніколи не чули. Активація подібних схем пов'язана зі зростанням популярності онлайн-купівлі автомобілів після пандемії COVID-19.

Для захисту від шахраїв FTC пропонує покупцям перевіряти репутацію дилера – шукати назву дилерського центру в Інтернеті разом із словами "шахрайство", "відгук" або "скарга", а також категорично "відмовлятися від покупки, якщо дилер наполягає на передоплаті лише банківським переказом".

ШІ в автомобільній галузі стає дедалі поширеним