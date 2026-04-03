В столицю прийшло 20 автобусів Citiport 12, але ще п'яти машин Київ недорахувався

Автобуси купувалися в межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком за проєктом "Міський громадський транспорт України". Загалом Київ законтрактував 85 машин Isuzu Citiport 12, виробником яких є турецька компанія Anadolu Isuzu.

Загальна вартість замовлених автобусів Citiport 12 становить 18 591 017 євро. Автобуси за узгодженою домовленістю з виробником та постачальником відвантажувалися поетапно. Вже надійшло 80 автобусів, ще п'ять машин десь в дорозі, їх очікуються з дня на день.

Задля комфорту пасажирів

Низькопідлогові 12-метрові за довжиною автобуси міського виконання Citiport 12 мають просторий салон на 80 стоячих та 27 сидячих пасажирів. Окрім цього, у зоні середніх дверей відведено місце для одного пасажира у кріслі колісному.

Зручностей на зупинках під час посадки та висадки додає kneeling-система, що нахиляє підлогу автобусі до канта тротуару в зоні посадки. Це дуже зручно в години пік, бо прискорює процес посадки та висадки.

Відтак 80 автобусів із 85 законтрактованих уже в Києві, ще п'ять десь добираються. Фото: КМДА

Три сотні "коней" на кожну машину

Автобуси CitiPort 12 відповідають екологічному формату Євро-6. Тут стоїть дизельний двигун Cummins 6,7 л. Він видає максимальною потужністю 220 кВт/ 300 к.с. з крутним моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./хв.

Силовий агрегат розробники поєднали з автоматичною коробкою передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

На яких маршрутах працюватимуть новачки

Нові 20 автобусів частково замінять рухомий склад, що експлуатують сьогодні на маршрутах: № 2, 20, 25, 35, 42, 43к, 46, 50, 55, 69, 72, 112, 115, 118.