В Україні дебютували два нові електромобілі MG: характеристики та ціни MGS5 та MGS6

Поява на українському ринку відразу двох високотехнологічних моделей знаменує собою важливий етап у стратегії MG щодо розширення своєї присутності в сегменті. Як зазначив бренд-директор MG в Україні Марк Парех, кожен дилерський центр готовий детально презентувати клієнтам нове покоління електричних автомобілів марки та запропонувати гостям цікаве дозвілля.

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Практичний сімейний кросовер MGS5 EV

Новий сімейний електричний кросовер MGS5 EV розроблений на базі сучасної модульної платформи MSP (Modular Scalable Platform), яка була створена інженерами спеціально для автомобілів із електричними силовими установками. На українському ринку автомобіль пропонують у двох фірмових комплектаціях Comfort та Luxury, які відрізняються рівнем внутрішнього оснащення, переліком інтегрованих систем безпеки та додатковими опціями для комфорту пасажирів.

Електричний двигун кросовера має потужність 170 к.с. й дозволяє кросоверу прискорюватися з місця до 100 км/год за 6,3 секунди. Завдяки використанню тягових акумуляторних батарей нового покоління автомобіль здатний долати відстань до 425 кілометрів на одному заряді відповідно до вимірювального циклу WLTP. Процес поповнення енергії акумулятора від 10 до 80% триває близько 28 хвилин.

Внутрішній простір кросовера спроєктовано з особливою увагою до функціональності. Салон пропонує пасажирам значний запас вільного місця, містке багажне відділення та 33 окремі ніші для зберігання дрібних речей. Робоче місце водія обладнане цифровою панеллю приладів та сучасною мультимедійною системою з великим сенсорним екраном діагоналлю 12,8 дюйма, що підтримує бездротову синхронізацію через інтерфейси Apple CarPlay та Android Auto.

Безпеку руху забезпечує комплекс фірмових асистентів водія MG Pilot, а віддалений контроль за основними функціями авто реалізовано через мобільний застосунок MG iSMART. Безпеку цієї моделі офіційно підтверджено найвищою оцінкою у п'ять зірок за результатами краш-тестів незалежної організації Euro NCAP. Стартова вартість нового сімейного кросовера в Україні становить від 1 225 360 гривень, тобто 27 300 доларів за поточним курсом обміну.

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Преміальний рівень комфорту та безпеки в MGS6 EV

Для водіїв, які шукають безкомпромісний рівень простору, передових технологій та преміального оснащення, бренд підготував модель MGS6 EV. Цей великий електричний кросовер також базується на архітектурі MSP і забезпечує значний запас ходу до 530 кілометрів за стандартом WLTP.

В Україні модель представлена у трьох варіантах виконання, серед яких Comfort, Luxury, а також топова версія з повним приводом Luxury AWD, що дозволяє покупцям обрати оптимальний варіант під індивідуальний стиль керування та особисті потреби.

Залежно від обраного варіанта оснащення автомобіль комплектується великим панорамним дахом, проєкційним дисплеєм на лобове скло, системами активної вентиляції та підігріву сидінь, оздобленням інтер'єру матеріалами преміумкласу, а також преміальною акустичною системою з 11 динаміками та повноцінним цифровим кокпітом із доступом до широкого переліку онлайн-сервісів.

Захист водія та пасажирів під час руху забезпечують сім подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, інтелектуальна система екстреного гальмування перед перешкодами та комплекс асистентів MG Pilot. Крім того, кросовер оснащено камерами кругового огляду з кутом охоплення 360 градусів та інноваційною функцією так званого прозорого шасі, яка разом з іншими технологіями безпеки ADAS дозволяє водієві повністю контролювати ситуацію на дорозі. Ціни MGS6 EV стартують від 1 522 240 гривень (33 915 доларів).