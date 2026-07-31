В Україні для фронту почали випускати "полуторки": вантажність НРК Protector доведена до 1,5 тонни

Як повідомили у компанії, рішення переглянути технічні характеристики ухвалили після аналізу роботи комплексу у військах. Експлуатація довела, що реальні можливості платформи перевищують раніше заявлені показники.

На цій підставі виробник доопрацював конструкцію та оновив паспортні характеристики. Для стабільної роботи з більшим навантаженням Protector отримав пневматичні подушки задньої підвіски, що покращує стійкість машини під час перевезення важких вантажів.

Два канали зв'язку

Оновлення також торкнулися системи управління. До основного супутникового каналу Starlink додали резервний LTE-зв'язок. Це підвищує надійність передачі команд та дозволяє комплексу працювати навіть у разі втрати одного з каналів комунікації.

За словами фахівця із супроводу проєктів безпілотних систем компанії Анастасії, модернізація стала результатом зворотного зв'язку від військових, які використовують комплекс на передовій.

Практично, ця машини зіллється зі складками місцевості навіть з півторатонною поклажею, що для армійської логістики переднього краю дуже важливо. Фото: сайт Міноборони

Зокрема, один із НРК лише за місяць перевіз понад 15 тонн вантажів, а середній показник роботи одного комплексу становить до 20 місій. За оцінкою виробника, одна така місія може забезпечити підрозділ запасом боєприпасів, продовольства та іншого необхідного майна приблизно на тиждень.

Що відомо про Protector

Як редакція Авто24 писала раніше, український наземний роботизований комплекс логістичного призначення Protector створено для роботи у небезпечній зоні без ризику для особового складу. Тут маємо не тільки логістичний транспортер, але й при потребі повноцінну бойову машину (див. відео нижче).

Платформа використовується для доставлення боєприпасів, продовольства, спорядження та евакуації вантажів із переднього краю. Після останньої модернізації її вантажність становить 1480 кг, а використання двох незалежних каналів зв'язку має підвищити стійкість комплексу до складних умов експлуатації.

Якщо легендарна ГАЗ-АА часів Другої світової війни була "полуторкою" через здатність перевозити півтори тонни вантажу, то український безпілотний Protector після модернізації також досяг цього показника – 1480 кг, але без водія за кермом.