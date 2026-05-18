В Україні офіційно списали 72-річну “Побєду”: легенда радянських доріг пішла в утиль

У першому кварталі 2026 року через сервісні центри МВС на вибракування відправили 4669 легкових автомобілів, повідомляє Інститут досліджень авторинку. Більшість цих машин давно вичерпали свій технічний ресурс, але одна з них привертає особливу увагу: найстарішим легковиком кварталу стала ГАЗ-М-20 “Побєда” 1954 року випуску.

До речі відреставровану "Волгу" продають за 30 тисяч доларів

Коли автомобіль стає історією, а потім — металом

Офіційне вибракування автомобіля зазвичай звучить сухо: зняття з обліку, утилізація, припинення реєстрації. Але у випадку з 72-річною “Побєдою” це вже не просто статистика. Це радше фінальний запис у біографії машини, яка пережила кілька епох, десятки власників або гаражів і, ймовірно, більше ремонтів, ніж сучасний автомобіль проходить планових ТО.

ГАЗ-М-20 “Побєда” була однією з головних післявоєнних моделей радянського автопрому. Вона мала характерний “понтонний” кузов, довгий капот, простий салон і техніку, яку можна було ремонтувати майже в будь-якому гаражі. Для свого часу це був не просто транспорт, а символ статусу. У приватні руки такі автомобілі потрапляли непросто, а найбільше шансів їздити на них мали чиновники, керівники підприємств та люди з правильними зв’язками.

Чому “Побєда” потрапила в утиль

Сама поява такої машини у статистиці вибракувань не означає, що цінний музейний експонат просто відправили під прес. Найчастіше офіційне списання відбувається тоді, коли автомобіль уже багато років фактично не їздить. Він може стояти у дворі, в сараї, на території підприємства або в гаражі, де реставрація так і не почалася.

Для “Побєди” 1954 року головним ворогом був не пробіг, а час. Метал старіє, кузов гниє, оригінальні деталі зникають, а відновлення перетворюється на дорогий і складний проєкт. Якщо машина не має документальної, музейної або колекційної цінності в конкретному стані, власник часто обирає найпрагматичніший шлях — офіційно зняти її з обліку.

У цьому є певна автомобільна іронія. Машина, яка колись була символом руху вперед, у 2026 році сама стала частиною процесу оновлення автопарку. Не на дорозі, а вже як вторинна сировина.

Списують не лише раритети

“Побєда” стала найцікавішим випадком кварталу, але не наймасовішим. Основу легкового утилю становили значно молодші й значно поширеніші моделі. Найчастіше на вибракування відправляли ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Daewoo Lanos, ВАЗ-2101 та ВАЗ-2109.

Це добре показує реальний вік українського автопарку. Утилізація торкається не лише машин 1950-х років, а й автомобілів, які ще недавно здавалися звичними на дорогах. Поява Daewoo Lanos серед лідерів списання символічна: “народний автомобіль” 2000-х поступово переходить із категорії доступного транспорту в категорію втомленої техніки, яку дедалі частіше невигідно ремонтувати.

Середній вік легковиків, які пішли на вибракування у першому кварталі, становив 28 років. Тобто йдеться не про випадкові пошкоджені авто після ДТП, а переважно про машини, ресурс яких давно вичерпаний.

Також цікаво чи можна купити "Ланос" за 1000 доларів

Старі авто стають дорогими в утриманні

Причина утилізації часто лежить не лише в технічному стані. Старий автомобіль може бути простим, зрозумілим і навіть емоційно близьким власнику. Але він зазвичай потребує постійного ремонту, має високу витрату пального, не відповідає сучасним вимогам безпеки та комфорту, а іноді й просто займає місце.

Коли ціни на пальне зростають, утримувати стару бензинову машину стає ще менш вигідно. Якщо двигун споживає 12–15 літрів на 100 кілометрів, романтика швидко закінчується біля каси АЗС. Далі власник починає рахувати: ремонт, документи, зберігання, пальне, шини, акумулятор. І в якийсь момент утилізація виглядає вже не як поразка, а як логічне рішення.

Що означає утилізація “Побєди” для авторинку