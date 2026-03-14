В Україні "продають" фейковий кемпер Audi SQ8 з кухнею, душем і двома спальнями

На одному з українських майданчиків продажу автомобілів в Інстаграмі з’явилася незвична пропозиція — автодім, побудований на базі Audi SQ8 2023 року. Як зазначається в оголошенні, автомобіль поєднує характеристики потужного преміального кросовера з повноцінним житловим модулем для автономних подорожей.

Насправді ці фото згенеровані ШІ, в мережі вони давно відомі як Audi Horizon Camper 2025. Навіть номерний знак, який ніби-то висить на цьому авто, не зареєстрований в базах МВС. Окрім того, телефон “власника” вказаний у об'яві, не обслуговується оператором.

ВСЕ ВИГЛЯДАЄ ДОСИТЬ ОРГАНІЧНО

Варто зазначити, що робота ШІ дуже переконлива. Спереду Audi SQ8 виглядає як новий. Хоча, за словами продавця, машина має пробіг лише 11 тисяч кілометрів.

В такому невеличкому кемпері ніби-то облаштовано дві спальні зони. Одне ліжко розташували в задній частині, друге — у передній. Крім того, у кемпер вмістили кухню з необхідною технікою, душову кабіну та туалет.

Щобільше, у салон втиснули навіть робоче місце, де можна працювати або навчатися під час подорожей.

АВТОНОМНА СИСТЕМА, ЯКОЇ НЕМА

Далі вже пішли фантазії, які не підкріплені навіть на фото. Нібито-то на даху встановлені сонячні батареї, а також акумуляторна система для зберігання електроенергії.

Певна річ, помістились резервуари для чистої води, бак для використаної води та повноцінна система водопостачання. Житловий модуль також “оснащений” опаленням, вентиляцією, освітленням і клімат-контролем. Однак в такому об'ємі розмістити все це нереально.

Один з Ютуб-каналів, які спеціалізується на подібних ШІ моделях, навіть зробив відео про цю модель і назвав її Audi Horizon Camper 2025:

ЦІНА Є, ПРОДАВЦЯ – НЕМА

Автодім на базі Audi SQ8 2023 року нібито продається в Івано-Франківську. На машину приклеїли івано-франківські номери серії АТ, хоча вони не “світяться” у базі даних МВС.

У фейковій обʼяві вартість становить 81 тисячу доларів. Але якщо набрати номер телефона “продавця”, то він не обслуговується оператором.

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ РОБИТЬСЯ

Виходячи з високої правдивості таких фото, варто остерігатись інших фейкових обʼяв, які “розкручують” подібні ресурси з продажу машин.

Також не довіряйте сторінкам соцмережах, де продають надто дешеві авто – ніби-то через виїзд чи смерть власника. Всі вони мають на меті або зібрати велику аудиторію, або обманути довірливих покупців.