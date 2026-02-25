В Україні продають один з найкрасивіших автомобілів світу за майже 30 тисяч доларів

У Києві на одній з платформ з продажу вживаних авто виставлено на продаж родстер с Romeo Spider 1987 року випуску з пробігом 8 тисяч кілометрів. Зазначена вартість автомобіля 29 666 доларів, повідомляє topgir.com.ua.

Продавець стверджує, що кабріолет перебуває у стані нового.

Технічні характеристики

Представлений екземпляр оснащений бензиновим двигуном об’ємом 1,6 літра потужністю 109 к.с., який працює в парі з механічною коробкою передач.

Автомобіль виконаний у класичному для моделі поєднанні — червоний кузов та чорний м’який дах.

Реставрація та бюджет проекту

Згідно з інформацією з оголошення, автомобіль пройшов реставрацію на фабриці-музеї «Самохід імені Жемова». Загальний бюджет відновлення перевищив 50 000 доларів.

Такий обсяг інвестицій може свідчити про комплексну реставрацію кузова, агрегатів та інтер’єру з наближенням до заводського стану.

Стан та комплектація

Автомобіль має українську реєстрацію. Судячи з оприлюднених матеріалів, кузов і салон збережені у доглянутому стані. Родстер оснащено класичними дисками зі спицями та шинами з білими боковинами, що підкреслює його ретро-стилістику.

Історичний контекст

Spider третьої серії випускався у 1980-х роках і оснащувався рядними чотирициліндровими двигунами. Модель є одним із найвідоміших відкритих автомобілів бренду Alfa Romeo, поєднуючи класичний дизайн із характерною для марки спортивною динамікою.

Ринкова оцінка

Ціна у 29 666 доларів відповідає сегменту повністю відреставрованих класичних кабріолетів із мінімальним пробігом. Водночас ключовим фактором для потенційного покупця залишатиметься підтвердження якості проведених робіт та документальна історія автомобіля.