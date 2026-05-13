В Україні розробили броньований евакуатор Inguar-4, але парамедикам він не підходить

Виклики війни змусили інженерів згаданої компанії відгукнутися на прохання військових й у стислі терміни створити мілітарі-евакуатор. Спецтранспорт порятунку пошкодженої бронетехніки масою до 30 тонн безпосередньо із зони бойових дій має гарну перспективу для попиту.

Перші випробування машини Inguar-4 вже названо називають важливим елементом майбутньої системи відновлення бронетехніки, яку Україна формує навколо власних і та закордонних машин Made in… Про це коротко у фотодобірці та відеозвіті демонструє виробник на своїй ФБ-сторінці.

Створений для фронту, а не з цивільної техніки

На відміну від багатьох попередніх українських бронемашин, новий Inguar-4 не є переобладнаним цивільним шасі. Машину спроєктували як повноцінну військову платформу з урахуванням бойових навантажень, живучості та ремонтопридатності.

Шасі отримало три осі, незалежну підвіску, систему централізованого підкачування шин та блокування диференціалів. Конструкція рамна, що дозволяє швидше ремонтувати машину після підривів чи пошкоджень.

Може евакуйовувати M113, MaxxPro та Kirpi

Основне завдання Inguar-4 – швидке витягування пошкодженої техніки з-під ударів артилерії чи FPV-дронів. Для цього машина отримала гідравлічну систему евакуації та буксирування.

Систему підважування та буксирування запозичено з цивільних версій евакуаційних машин – апробовану часом технологію українські інженери адаптували під екстремальні військові рятувальні місії транспорту. Фото: Inguar Defence

За даними виробника, нова БРЕМ здатна працювати з великою кількістю техніки, яку зараз використовують українські військові.

Які машини витягне з передової:

M113;

MaxxPro;

Kirpi;

Roshel Senator;

"Козак";

"Новатор";

"Гюрза";

Inguar-3 та інші машини вагової групи до 30 тонн.

У компанії наголошують: затримка евакуації часто призводить до того, що пошкоджену машину добивають дрони або артилерія. Саме тому швидкість роботи евакуаційної техніки стала критично важливою.

Гідравлічний агрегат системи евакуації спроможний оперувати з навіть з 30-тонним навантаженням, що удвічі більше від маси БТР-80 чи M113. Фото: Inguar Defence

Броня, протипожежний захист + локалізація

Inguar-4 має багатошарову броню зі сталі Armox та алюмінієвих елементів. Рівень захисту сімейства відповідає стандарту STANAG 4569 Level 3.

Машина отримала вибухозахищені сидіння, автоматичні системи пожежогасіння, підігрів броньованого скла, негорючі матеріали салону. При цьому посильну увагу привернено до постачань з вітчизняного виробництва.

Майже 60% компонентів шасі та підвіски вже виробляються в Україні. Імпортними поки залишаються двигуни, трансмісії та частина електроніки.

Inguar-4 під час випробувань тягнув Inguar-3 і навіть "не захекався", бо може брати на блок гідробуксира удвічі важчі машини. Фото: Inguar Defence

Скільки коштує нова машина

Базове шасі Inguar-4 оцінюють приблизно у 500 тисяч доларів, а повноцінна евакуаційна версія буде ще дорожчою через складне гідравлічне обладнання.

Втім, в Inguar Defence стверджують, що навіть за такої вартості українська машина залишається дешевшою за більшість аналогів країн НАТО.