В Україні стартували передзамовлення на гібридну версію Toyota Land Cruiser 300 потужністю 464 "коней"

Гібридна силова установка не потребує заряджання від зовнішньої електромережі. За заявою виробника, вона має посилити динамічні характеристики позашляховика, зберігши його можливості під час руху бездоріжжям.

Рамна конструкція та постійний повний привод

Гібридний Toyota Land Cruiser 300 зберіг рамну конструкцію та платформу, розраховану на експлуатацію в складних умовах. Позашляховик оснащений постійним повним приводом, блокуваннями диференціалів і спеціальними режимами руху для подолання різних типів покриття.

Для підвищення комфорту керування передбачено електропідсилювач керма. Крім того, у багажному відділенні розташована розетка змінного струму потужністю 1500 Вт, яка дає змогу підключати сумісні електроприлади.

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П’ятимісний салон і сучасне оснащення

Оновлений Land Cruiser 300 пропонує п’ятимісний салон із цифровою панеллю приладів і мультимедійною системою, що підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Залежно від комплектації, обладнання може включати підігрів і вентиляцію сидінь, чотиризонний клімат-контроль і бездротове заряджання смартфона. Компонування органів керування та оснащення салону орієнтовані на комфорт під час щоденних поїздок і тривалих подорожей.

Комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense

До оснащення позашляховика входить комплекс систем допомоги водієві Toyota Safety Sense. Зокрема, він передбачає систему запобігання зіткненням, адаптивний круїз-контроль і моніторинг сліпих зон. Також автомобіль обладнаний камерою контролю стану водія, розташованою під кермом. Вона має виявляти ознаки втоми або неуважності та попереджати водія.

Коли Toyota Land Cruiser 300 з’явиться в Україні

Прийом попередніх замовлень на оновлений Toyota Land Cruiser 300 із гібридною силовою установкою розпочався 19 жовтня 2026 року, а старт продажів заплановано на 21 жовтня. Інформацію про доступні комплектації та умови придбання можна отримати в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні.