В Україні створили безпілотну амфібію Тоні: везе майже 400 кг та пересувається плесом водойм

Як повідомляє видання Defender Media, над створенням колісної платформи 8х8 працював вітчизняний оборонний стартап, заснований чемпіоном України з перегонів на багі та колишнім банківським топменеджером. Наразі орієнтовна вартість готового до реальних випробувань прототипу становить близько двох мільйонів гривень.

Машина отримала повністю електричну силову установку з двома двигунами. Завдяки цьому апарат розганяється до 13 км/год на твердому покритті, а у воді видає цілком пристойні 2–4 км/год.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"На половині заряду акумуляторний дрон проїжджає до 50 кілометрів сушею або пропливає 5 кілометрів по воді. Ми активно працюємо над збільшенням швидкості та дальності ходу нашої платформи, – зазначають у команді розробників.

Як керують новітнім дроном

Цікаво, що для руху по воді зараз використовуються самі колеса, хоча повноцінна водометна система вже проходить активні тестування. Платформа здатна занурюватися у водойму під кутом до 32 градусів, а вибиратися на берег – під кутом до 27 градусів.

Керування здійснюється через надійні канали зв'язку ELRS та супутникову систему Starlink, паралельно тестується інтеграція звичайного LTE. Якщо ж сигнал раптом зникне, розумна система Failsafe Stop миттєво зупинить апарат, щоб він не потрапив до ворога.

Для орієнтування в просторі передбачені денні, нічні та тепловізійні камери. А щоб машина не пішла на дно під час водних місій, інженери завбачливо встановили потужну помпу для відкачування води.

Випробування та український досвід

Виробник стверджує, що їхнє дітище вже успішно пройшло суворі тести на майданчику Залізний полігон від Міноборони та Генштабу. Наразі це єдина амфібія, яка впоралася з випробуваннями на цій локації, а також отримала схвалення у кластері Brave1.

Вітчизняна оборонка ще не мала НРК-амфібій з такою колісною конфігурацією, і це для фронтової логістики знакова подія. Фото виробника

Українські військові активно переходять на безпілотну логістику. Зокрема, Нацгвардія отримує потужні роботизовані транспортери Protector від компанії Українська бронетехніка, які здатні тягнути до 1480 кілограмів вантажу.