В Україні створили нову бронемашину для піротехніків на базі TISA і попутно готують заміну "американцю" М113

Модифікацію розробила компанія "УкрАрмоТех", відома також бронемашинами GYURZA, DESNA та TISA, які вже активно використовуються українськими силовими структурами. Про це йдеться на ФБ-сторінці виробника.

Нова оперативно-піротехнічна машина пройшла сертифікацію та відповідає чинним вимогам до спеціального транспорту.

Для яких завдань створили UAT-TISA (OPM)

Основне завдання UAT-TISA (OPM) – швидке доставлення піротехніків та спеціального обладнання до місць виявлення вибухонебезпечних предметів.

Бронемашину побудували на шасі Toyota Land Cruiser 79. Вона отримала потужніший двигун, здатна розвивати швидкість до 130 км/год та перевозити до 1 тонни корисного навантаження при власній масі близько 5 тонн.

Від куль стрілецької зброї та уламків мін бронезахист вбереже, що мінімізує ризики для піротехніків. Фото: УкрАрмоТех

Захист екіпажу на висоті

Окрему увагу приділили захисту екіпажу. Машина має броньовану кабіну з протикульним та протимінним захистом, а днище й колісні арки відповідають рівню ПЗСА-4. Багатошарове бронескло забезпечує кулетривкість класу СК 4 "БО".

Передбачається, що нову машину зможуть використовувати підрозділи ДСНС, ЗСУ, Державної прикордонної служби та структури МВС України.

УкрАрмоТех випробовує новий гусеничний БТР "Скіф"

Паралельно зі створенням спеціалізованих колісних бронемашин компанія "УкрАрмоТех" працює над власним гусеничним бронетранспортером "Скіф"

Наразі прототип проходить заводські випробування, а сам проєкт став одним із перших українських зразків гусеничної бронетехніки, створених з урахуванням досвіду повномасштабної війни.

Орієнтир на бойовий досвід та M113

Розробники зазначають, що під час створення машини враховували практику застосування західних гусеничних платформ, зокрема американських M113, які активно використовуються українськими військовими. Саме цей тип техніки показав важливість простоти конструкції, ремонтопридатності та хорошої прохідності в бойових умовах.

Україна вже отримала близько 2000 американських бронетранспортерів M113 та їхніх європейських версій. На українській службі ці гусеничні платформи зарекомендували себе як надійна техніка з хорошою мобільністю та простотою обслуговування.

Ось так виглядає український бронетранспортер "Скіф" (вгорі) та практично в такій же проєкції американська машина M113 (внизу), різні версії якої ці роки вірою й правдою служать на українському фронті. Фото: Defense Express, сайт Heck Industries, Мічиган, США

Втім, з з погляду броньового захисту та вогневої потужності M113 уже не повністю відповідає вимогам сучасного поля бою. Саме тому українські виробники отримали завдання створити нову платформу з урахуванням сучасних загроз та бойового досвіду.

Поки що "Скіф" існує у вигляді прототипу. Машина призначена для транспортування особового складу та вогневої підтримки механізованих підрозділів. БТР розрахований на екіпаж із трьох осіб та вісім десантників. Висадка здійснюється через задню апарель.

Алюмінієвий корпус та модульна конструкція

Однією з головних особливостей нового БТР став алюмінієвий корпус – це перший подібний досвід для українських виробників бронетехніки. Водночас у компанії не виключають появу версії зі сталевою бронею через можливі обмеження постачання бронеалюмінію.

За попередніми оцінками, маса машини у максимальній комплектації становитиме до 15 тонн. БТР оснащують дизельним двигуном потужністю 360 к.с., а конструкція дозволяє інтегрувати силові установки різних виробників.

Розробники ще не визначилися в остаточній версії бронехахисту, це може бути як бронеалюміній, так і бронесталь. Фото: Defense Express

Захист та озброєння

"Скіф" має забезпечувати захист за стандартом STANAG 4569 Level 4 у лобовій проєкції та Level 3 у бортовій та кормовій проєкціях. Протимінний захист заявлений на рівні 3а та 3b – машина повинна витримувати підрив до 6 кг вибухівки під гусеницею або днищем.

БТР може оснащуватися дистанційно керованими бойовими модулями з кулеметами 12,7 мм або 14,5 мм та додатковим 7,62-мм кулеметом. Також передбачено встановлення засобів РЕБ, сучасного зв’язку, навігації та систем ситуаційної обізнаності.

У компанії зазначають, що наразі близько 60% компонентів для гусеничної платформи планують імпортувати, однак у перспективі розраховують поступово нарощувати локалізацію виробництва ключових вузлів в Україні.