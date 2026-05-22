В Україні таких небагато: Ужгород отримав унікальний автобус Dekstra LF38 від чеського міста Брно

Столиця Закарпаття готується випустити на міські маршрути новий автобус Dekstra LF38. Рідкісну для України пасажирську машину місто отримало від чеського побратима Брно в межах партнерської співпраці між громадами.
ФОТО: bmhd.cz

Такі малогабаритні автобуси доволі популярні на маршрутах Брно – економічні

Валентин Ожго
22 травня, 09:20
Йдеться про повністю низькопідлоговий автобус малого класу Dekstra LF38. Це – чеська розробка компанії Dekstra Bus, але шасі взято від Iveco Daily.

Про нове надходження розповіли у мерії Ужгорода. Подібні машини в Україні стрінеш не часто, але окремі випадки є, зокрема такий автобус ходить у Львові.

Що відомо про автобус

Dekstra LF38 має довжину 7,66 м і вміщує близько 40 пасажирів: 14 сидячих місць, відкидні сидіння та простір для стоячих пасажирів.

Автобус оснащений дизельним двигуном потужністю 180 к. с. та автоматичною восьмиступеневою коробкою передач Hi-Matic.

В Ужгороді під таку розмірну групу пасажирської машини є чимало маршрутів, де він точно збитковим не буде. Фото: мерія Ужгорода

Модель повністю низькопідлогова, обладнана відкидним пандусом і місцем для крісла колісного, тому пристосована для перевезення маломобільних пасажирів.


У салоні встановлено кондиціонер, а посадку та висадку пришвидшують дві пари широких двостулкових дверей.

Окремо автобус вирізняється незвичним дизайном – характерними скошеними в нижній частині вікнами та панорамним лобовим склом.


Ось так автобус почувається на вулицях Брно (вгорі), а так – на вулицях Львова (внизу). Фото: bmhd.cz, alltransua.com


Співпраця Ужгорода та Брно

Нагадаємо, у січні 2026 року Ужгород і Брно офіційно закріпили побратимські відносини, підписавши меморандум про співпрацю у сферах транспорту, комунального господарства, освіти та культури.

Це вже не перша допомога від чеських партнерів: раніше Брно передало Ужгороду комунальну техніку та два автобуси, які вже використовує КП "Ужгородський муніципальний транспорт".

У міськраді подякували громаді Брно та меру Маркеті Ваньковій за підтримку й солідарність з Україною.

