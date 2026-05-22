В Україні таких небагато: Ужгород отримав унікальний автобус Dekstra LF38 від чеського міста Брно

Йдеться про повністю низькопідлоговий автобус малого класу Dekstra LF38. Це – чеська розробка компанії Dekstra Bus, але шасі взято від Iveco Daily.

Про нове надходження розповіли у мерії Ужгорода. Подібні машини в Україні стрінеш не часто, але окремі випадки є, зокрема такий автобус ходить у Львові.

Що відомо про автобус

Dekstra LF38 має довжину 7,66 м і вміщує близько 40 пасажирів: 14 сидячих місць, відкидні сидіння та простір для стоячих пасажирів.

Автобус оснащений дизельним двигуном потужністю 180 к. с. та автоматичною восьмиступеневою коробкою передач Hi-Matic.

В Ужгороді під таку розмірну групу пасажирської машини є чимало маршрутів, де він точно збитковим не буде.

Модель повністю низькопідлогова, обладнана відкидним пандусом і місцем для крісла колісного, тому пристосована для перевезення маломобільних пасажирів.



У салоні встановлено кондиціонер, а посадку та висадку пришвидшують дві пари широких двостулкових дверей.

Окремо автобус вирізняється незвичним дизайном – характерними скошеними в нижній частині вікнами та панорамним лобовим склом.



Ось так автобус почувається на вулицях Брно (вгорі), а так – на вулицях Львова (внизу). Фото: bmhd.cz, alltransua.com



Співпраця Ужгорода та Брно

Нагадаємо, у січні 2026 року Ужгород і Брно офіційно закріпили побратимські відносини, підписавши меморандум про співпрацю у сферах транспорту, комунального господарства, освіти та культури.

Це вже не перша допомога від чеських партнерів: раніше Брно передало Ужгороду комунальну техніку та два автобуси, які вже використовує КП "Ужгородський муніципальний транспорт".

У міськраді подякували громаді Брно та меру Маркеті Ваньковій за підтримку й солідарність з Україною.