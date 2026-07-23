Ціна бензину зросте до 100 грн за літр на вже на початку серпня: думка експерта

Українські мережі АЗС почали майже щодня підвищувати ціни на пальне. Якщо нинішня тенденція збережеться, вже на початку серпня бензин і дизель можуть наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр. Такий прогноз озвучив засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі unian.ua.

Великі мережі вже переписують цінники

За словами експерта, лише за останню добу окремі оператори підвищили ціни на 1–3 грн за літр. Найближчими днями подорожчання може продовжитися.

Льоушкін прогнозує, що темпи зростання становитимуть приблизно 1,5–2 грн за літр щодня, тому вже за два тижні роздрібні ціни можуть наблизитися до 100 грн за літр.

Він зазначає, що цього разу паливні компанії не відкладають перегляд цін, оскільки під час попередніх криз зазнали значних збитків і тепер оперативніше реагують на зростання собівартості.

Гуртові ціни стрімко зростають

За оцінкою експерта, зараз гуртова вартість бензину та дизельного пального на основних напрямках імпорту вже досягла 85–90 грн за літр.

За такої вартості ресурсу та з урахуванням типової торгової націнки великих мереж роздрібна ціна може сягнути 102–102,5 грн за літр.

Втім, Льоушкін припускає, що уряд може спробувати стримати подальше подорожчання, аби не допустити перетину психологічної позначки у 100 грн за літр.

Основна причина — проблеми з постачанням

Одним із ключових факторів різкого подорожчання експерт називає ускладнення морської логістики через військові дії США на території Ірану.

За його словами, через проблеми з перевезеннями великі танкери більше не можуть працювати за звичною схемою доставки пального. Частину вантажів доводиться перевантажувати на менші судна, які нині працюють із додатковими обмеженнями на Дунаї.

У результаті гуртові ціни за один день зросли майже на 10 грн за літр, а найбільші труднощі з постачанням вже відчуваються на півдні України.

Експерт вважає, що саме ситуація з імпортною логістикою залишатиметься головним чинником формування цін на українських АЗС найближчими тижнями.