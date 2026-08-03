Китайський електричний тягач SANY EV550 в Україні зламався: в Кропивницькому його відремонтували

За словами сервісних інженерів, це перший в Україні випадок комплексного відновлення такої машини. З цим завданням інженери успішно справилися.

Про цей випадок йдеться у відеосюжеті на сторінці дилера SANY в Україні компанії PEGAS ST та в публікації профільної платформи Autoconsulting.

Не запускався та не міг рухатися

Як йдеться у короткій розповіді, китайський тягач доставили до сервісу у зчепленні з іншою вантажівкою, оскільки він не запускався і не міг пересуватися самостійно.

Під час діагностики фахівці виявили несправність інтегрованого блоку керування "5 в 1", який координує роботу високовольтної батареї, інвертора, зарядної системи, трансмісії та інших електронних вузлів.

Магістральний тягач EV550 стильний і потужний (551 к.с. /405 кВт), але чи то український клімат йому не підійшов, чи то ще не встиг адаптуватися до наших умов експлуатації. Фото: SANY

Інженери замінили керуючий модуль, виконали його програмування, відновили систему охолодження та усунули системні помилки. Після цього акумуляторний автомобіль EV550 повернули у працездатний стан.

"Відразу були замовлені необхідні запчастини. Як тільки вони прибули до нас на станцію, був замінений блок, замінений радіатор. Автомобіль відразу був протестований. Також він потребував додаткових програмних рішень, з якими ми також впоралися, – розповіли інженери сервісного центру.

Чому тягач вийшов з ладу вже через рік?

Сервісній команді варто віддати належне – з непростим ремонтом вона впоралася професійно. Водночас сама історія викликає запитання щодо причин настільки серйозної несправності.

За даними моніторингу Авто24, перші тягачі SANY EV550 з'явилися в Україні лише навесні 2025 року. Отже, автомобіль, імовірно, пропрацював близько року або навіть менше, після чого зазнав повної технічної відмови.

Чи стала причиною заводська несправність, особливості експлуатації, поодинокий дефект конкретного екземпляра або ж це характерна проблема ранніх машин моделі, наразі невідомо. Без відповіді виробника робити висновки передчасно.

Професійність сервісних інженерів сумнівів не викликає – вони повернули машину в стрій. Натомість запитання адресоване вже не сервісу, а виробнику: чому електричний магістральний тягач, що пропрацював приблизно рік, узагалі опинився у стані повної технічної відмови? Відповідь на нього буде не менш цікавою, ніж сам факт успішного ремонту.