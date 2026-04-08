В Україні вже понад 1000 швидких зарядок для електромобілів: як ринок виріс попри війну

В Україні кількість швидкісних зарядних станцій перевищила 1000 — станом на сьогодні працює 1002 потужні точки. Детальніше про розвиток мережі можна дізнатися за даними проєкту EV UA, який відстежує інфраструктуру зарядок по всій країні, повідомив в соцмережі її автор Олексій Бодня.

Від одиничних станцій до тисячі

Ще у 2020 році поява першої швидкої зарядної станції потужністю понад 80 кВт була справжньою подією для українського ринку.

На початку 2022 року таких точок було лише 19. Тоді створення повноцінної мережі виглядало як довгострокова перспектива.

Але вже у 2025 році кількість швидких зарядок зросла до 861, а зараз перевищила психологічну позначку у 1000.

Ринок виріс всупереч всьому

Розвиток зарядної інфраструктури відбувався у надскладних умовах.

Повномасштабна війна, атаки на енергосистему, блекаути, зростання тарифів та скасування податкових пільг — усе це мало б загальмувати ринок.

Проте сталося навпаки. Інфраструктура продовжила розвиватися, і темпи зростання залишаються високими.

Українські виробники — у центрі змін

Ключова особливість цього ринку — домінування локальних рішень.

Понад 72% швидких зарядних станцій в Україні — це обладнання українського виробництва. Серед компаній, які активно розвивають цей сегмент — UGV, ECOFACTOR, EVA Chargers, ND Group та «Елтіс Майстер».

Фактично, українські інженери створюють інфраструктуру майбутнього навіть у складних умовах.

Зарядки з’являються навіть біля фронту

Окремо варто відзначити географію розвитку.

Навіть у прифронтових регіонах — Харкові, Запоріжжі та Сумах — кількість швидких зарядок продовжує зростати.

Це показує не лише стійкість ринку, а й стратегічне значення електромобільної інфраструктури.

EV UA: від таблиці до сервісу

Разом із ринком еволюціонують і цифрові інструменти.

Проєкт EV UA починався як проста таблиця з кількома десятками станцій, а сьогодні перетворився на повноцінний сервіс для водіїв електромобілів.

Користувачі можуть перевіряти статус зарядок, знаходити вільні конектори та планувати маршрути по всій країні.

Висновок

Подолання позначки у 1000 швидких зарядок — це не просто цифра.

Це сигнал, що електромобільна інфраструктура в Україні сформувалась як повноцінна система і продовжує розвиватися навіть у кризових умовах.

І, схоже, це лише початок.