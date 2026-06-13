Від двох до двадцяти тисяч доларів: за скільки перевозять через кордон ухилянтів

Правоохоронці повідомили про нові викриття організаторів схем для ухилянтів у різних регіонах країни. Ціни на незаконний виїзд коливаються від 2 до 42,5 тисячі доларів. Деякі цієї п'ятниці вже передано до суду.

Моніторинг редакції Авто24 показав, що мало не в кожній області через день-два відбувається викриття таких схем. На фініші робочого тижня регіональні прокуратури та поліція оприлюднили цілу серію повідомлень про викриття так званих "турагентств для ухилянтів".

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Що спільного у цих справах

Для більшості схем спільним є використання Telegram, мережі посередників, трансферів до прикордонних районів, а також обіцянки "гарантованого" виїзду до країн ЄС, Білорусі чи Молдови поза офіційними пунктами пропуску. Щоправда, на чому базуються "гарантії”, ніхто з організаторів не розшифровує.

Фактично йдеться про добре організований тіньовий ринок. Одні пропонують маршрути через ліси та польові дороги, інші обіцяють оформлення фіктивних підстав для законного виїзду через систему "Шлях", а треті використовують транспорт і мережу координаторів по обидва боки кордону.

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Вартість таких послуг залежить від маршруту, легенди та рівня "супроводу", комфорту трансферам. Втім для усіх виявлених епізодів спільною є санкція, зміст якої викладено у статті 332 Кримінального кодексу України і яка передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Житомирщина: маршрут до Білорусі за 10 тисяч доларів

У Коростенському районі про підозру повідомили двом чоловікам, яких слідство вважає причетними до організації незаконного виїзду до Білорусі.

За даними прокуратури, 19-річний житель Рівненщини розмістив у Telegram оголошення про переправлення через кордон та залучив до схеми знайомого. Клієнту надали детальний маршрут, перелік необхідних речей і навіть інструкції щодо подальших дій після прибуття на територію Білорусі.

Оперативна фотофіксація процесуальних дій. Фото: прокуратура Житомирщини

Вартість послуг становила 10 тисяч доларів. Окремо організатори отримали аванс у 44 тисячі гривень нібито для безперешкодного проїзду через блокпости. Після передачі обумовленої суми підозрюваних затримали правоохоронці.

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Закарпаття: "30 хвилин до ЄС" через ліс

На Закарпатті за добу викрили одразу дві схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон.

У першому випадку двоє жителів Виноградова пообіцяли киянину виїзд до Європейського Союзу за 11 тисяч доларів. Частину грошей отримали як завдаток, а під час передачі решти коштів були затримані.

Оперативна фотофіксація процесуальних дій. Фото: Закарпатська прокуратура

Другу схему організував 24-річний житель Перечина. Через Telegram він шукав клієнтів та за 4 тисячі доларів пропонував маршрут до Словаччини через лісисту місцевість неподалік Ужгорода.

Чоловік переконував охочих, що шлях до ЄС триватиме близько пів години. Для проходження маршруту радив підготувати спеціальний одяг, придатний для подолання інженерних загороджень і пересування пересіченою місцевістю.

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Запоріжжя: військовослужбовець обіцяв вивезти до Молдови за 20 тисяч доларів

Одним із найдорожчих маршрутів станом на вчорашній день, 12 червня, виявилася схема, яку, за даними слідства, організував військовослужбовець однієї з частин ЗСУ.

За версією правоохоронців, він домовився з військовослужбовцем Нацгвардії про нелегальний виїзд за межі країни та оцінив свої послуги у 20 тисяч доларів.

Оперативна фотофіксація процесуальних дій. Фото: Запорізька прокуратура

Маршрут передбачав поїздку із Запоріжжя до Умані, передачу коштів, тимчасове поселення в безпечному місці, перевдягання у цивільний одяг та очікування формування групи. Після цього клієнта мали переправити до Молдови, де його повинна була зустріти довірена особа організаторів.

Слідство також встановлює можливу причетність підозрюваного до інших аналогічних епізодів.

Примітно, що в межах програми «Нелегальний туризм» спеціалізовані прокуратури у сфері оборони лише від початку року повідомили про підозру вже 98 особам у 64 кримінальних провадженнях. Задокументована сума неправомірної вигоди перевищила 534 тисячі доларів США, 38 тисяч євро та понад 600 тисяч гривень.

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Сумщина: справа вже в суді

На відміну від більшості свіжих викриттів, на Сумщині розслідування вже завершено.

До суду направлено обвинувальний акт щодо 40-річного сумчанина, який, за версією слідства, організував переправлення трьох військовозобов’язаних до Молдови.

Схема передбачала трансфер із Сумської області в об’їзд блокпостів до прикордонної території. Допомагати мали спільники: один перебував у прикордонному регіоні, інший координував операцію з-за кордону.

Оперативна фотофіксація процесуальних дій. Фото: прокуратура Сумщини

За безперешкодний виїзд учасники схеми отримали 42,5 тисячі доларів США. Тепер обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рівненщина: організував втечу і сам утік до Польщі

До суду також скеровано справу жителя Сарненського району, який, за даними поліції, ще у 2024 році організував незаконне переправлення п’ятьох військовозобов’язаних.

Свої послуги він оцінив у 15 тисяч євро. Для клієнтів було організовано трансфер до прикордонної смуги, однак усіх чоловіків затримали правоохоронці.

Оперативна фотофіксація процесуальних дій. Фото: поліція Рівненщини

Після викриття організатор залишив територію України та переховувався у Польщі. Його оголосили спочатку в державний, а згодом і в міжнародний розшук.

У травні цього року чоловіка екстрадували до України. Нинішній тиждень для фігуранта справи завершився передачею справи до суду.

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Львівщина: псевдоартист для благодійних гастролей

У Львові правоохоронці викрили 48-річного громадянина Вірменії, який проживає в Україні та, за даними слідства, пропонував військовозобов’язаним легалізовану схему виїзду.

За 12 тисяч доларів він обіцяв включити клієнта до складу музичного колективу, внести дані до системи «Шлях» і організувати виїзд за кордон під виглядом учасника благодійного туру на підтримку ЗСУ.

Оперативна фотофіксація процесуальних дій. Фото: прокуратура Львівщини

Цікаво, що майбутньому "артисту" навіть не повідомляли назву гурту чи його роль у колективі.

Затримали підозрюваного після отримання авансу в розмірі 3 тисяч доларів. За даними прокуратури, раніше чоловік уже фігурував у справі про виготовлення підроблених документів для іноземців.

Київщина: найдешевший тариф – від 2 тисяч доларів

У Київській області правоохоронці заявили про викриття групи, яка через Telegram пропонувала незаконний перетин кордону за 2 тисячі доларів.

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Слідство вважає, що учасники схеми визначали місця збору клієнтів та автомобілями доставляли їх до державного кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Під час спроби переправлення чоловіків затримали 21-річного жителя Львова. Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників групи.

Оперативна фотофіксація процесуальних дій. Фото: поліція Київщини

Ринок втечі не зникає

Останні повідомлення правоохоронців свідчать, що нелегальний ринок виїзду за кордон продовжує працювати практично по всьому периметру державного кордону. Маршрути змінюються, схеми ускладнюються, а роль класичних провідників дедалі частіше виконують координатори з Telegram та цілі групи посередників.

Ціни коливаються від 2 до 42,5 тисячі доларів, клієнтам обіцяють швидкі переходи через ліси, трансфери в обхід блокпостів, підроблені легенди про артистичну діяльність або супровід до Молдови й країн ЄС.

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Водночас дедалі більше справ переходять зі стадії викриття до судових процесів, де організаторам може загрожувати до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.