В Україні зʼявиться бюджетний пікап Peugeot Landtrek Лютий вартістю менш ніж $30 тисяч

Peugeot Landtrek з українською назвою «Лютий» розроблено спеціально для українських умов та має дуже привабливу ціну, повідомляє Авто24.

За словами директора представництва Stellantis в Україні Руслана Акімова, «Лютий» продаватиметься в Україні за ціною від 1,3 млн гривень, тобто 29 500 доларів США.

Ціна – дуже конкурентна

Для порівняння: наявні в українських дилерів Peugeot Landtrek 2025 року виробництва в комплектації Allure (двигун 1,9 л, механічна КП, 4х4) коштує 1 578 100 грн (35 900 доларів). А рестайлінговий Landtrek 2026 року з двигуном 2,2 л потужністю 202 к.с. – 1 563 900 грн.

Для нового пікапа це дуже приваблива пропозиція. Вона має зацікавити волонтерів, державні та громадські організації, яку купують нові пікапи для ЗСУ та силових структур.

Нічого зайвого

Landtrek «Лютий» - це спрощена модифікація відомого пікапа. Причому якщо наразі в офіційній мережі вже продається рестайлінгова модель Peugeot Landtrek, то «Лютий» - ще попередньої генерації.

У нього під капотом – перевірений двигун 1,9 D на 150 к.с., який відповідає екологічному стандарту Євро 5. «Лютий» має базову комплектацію – нефарбовані бампери, сталеві колісні диски, механічну коробку передач, тканинний салон, відсутність центрального кольорового дисплея, мінімум електроніки.

Натомість позашляхові можливості залишаються на високому рівні – пікап має повний привід, високий кліренс, захист двиугна, механічну роздавальну коробку.

Коли у продажу

Вперше Peugeot Landtrek отримав українську приставку «Лютий» в назві комплектації. Автомобіль буде доступний для замовлень з квітня 2026 року.

Більше подробиць про новинку представництво Stellantis в Україні обіцяє перед початком продажів.