В Україні з'явився офіційний XPENG: моделі, гарантія, зарядний порт та хто стоїть за імпортером

Про початок офіційної роботи бренду повідомляється на глобальному сайті XPENG. Там зазначено, що ТОВ "Авентіс Моторс" представляє XPENG в Україні та відповідає за продаж автомобілів, гарантійну підтримку, авторизоване сервісне обслуговування й розвиток дилерської мережі.

Україна з'явилася на глобальному сайті XPENG

Український сайт працює не на окремому домені місцевого продавця, а безпосередньо всередині глобального ресурсу виробника за адресою xpeng.com/ua.

Там уже доступні українські сторінки автомобілів, гарантійні умови, сервіс, пошук дилерів, фінансові послуги, українські інструкції з експлуатації та окремий розділ про дистриб'ютора.

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Тобто статус "Авентіс Моторс" підтверджує сам виробник. Для українського ринку автомобілів із Китаю це важливий сигнал, адже значна кількість машин досі потрапляє сюди через незалежних імпортерів, які можуть мати власну гарантію та сервіс, але не обов'язково є частиною глобальної структури бренду.

Auto24 раніше розповідав, як працював паралельний імпорт нових автомобілів із Китаю та чому після зміни китайських експортних правил роль офіційних каналів стала значно важливішою.

Кому належить "Авентіс Моторс"

ТОВ "Авентіс Моторс" - нова юридична особа. Компанію зареєстрували 15 квітня 2026 року, а її статутний капітал становить 121 млн грн. Основний вид діяльності - торгівля автомобілями та легковими транспортними засобами. Директором компанії є Михайло Шипілов. А ось структура власності значно цікавіша. Зі 121 млн грн статутного капіталу 120 млн грн внесло ТОВ "Єврокар Сервіс". Ще 1 млн грн належить особисто Олегу Боярину.

Таким чином, "Єврокар Сервіс" контролює приблизно 99,17% "Авентіс Моторс", а Олег Боярин вказаний у реєстрових даних кінцевим бенефіціарним власником із непрямим вирішальним впливом.

На цьому корпоративний ланцюжок не закінчується. ТОВ "Єврокар Сервіс", яке володіє майже всією "Авентіс Моторс", на 100% належить Олегу Боярину. Компанія працює з 1996 року і зареєстрована за тією самою адресою, що й український офіс XPENG: Київ, Берестейський проспект, 67. Ця адреса добре відома українському автобізнесу. Там розміщені або зареєстровані й інші автомобільні структури, пов'язані з бізнесом Боярина, зокрема компанії груп "Єврокар" та "Атолл Холдинг".

Тобто XPENG заходить в Україну через структуру, за якою стоять десятиліття досвіду автомобільної дистрибуції, дилерського бізнесу, сервісу та локального виробництва.

Чому це важливо для XPENG

До цього XPENG уже був відомий українським покупцям, але переважно через автомобілі, які завозили незалежні продавці безпосередньо з Китаю.

Auto24 ще у 2025 році тестував XPENG G9 в українських умовах. Автомобіль вразив швидкістю заряджання та динамікою, але водночас виникали типові для китайської версії питання з телематикою, SIM-картою, додатком і майбутнім сервісом.

Саме тут поява офіційного дистриб'ютора змінює ситуацію найбільше. Тепер є конкретна компанія, яка відповідає за гарантію, сервіс, дилерську мережу, запчастини та взаємодію з виробником.

Перші дилери вже є у Києві та Львові

На офіційній карті XPENG уже з'явилися дві українські точки.

У Києві шоурум і сервіс зазначені на Кільцевій дорозі, 1. У Львові дилерський центр працює на вулиці Промисловій, 52Б, а повноцінний сервіс для нього має запрацювати пізніше.

Паралельно дистриб'ютор шукає партнерів у регіонах. На офіційному сайті є окрема форма для компаній, які хочуть отримати статус дилера XPENG.

Які XPENG офіційно запропонують українцям

На момент старту на українському сайті основний модельний ряд складається з чотирьох електромобілів: G9, G6, P7+ та L03. Ціни на них поки що не озвучені.

Найбільший у цій компанії - XPENG G9. Це майже п'ятиметровий флагманський кросовер із колісною базою 2998 мм. Для версії RWD Long Range заявлено до 585 км за циклом WLTP, а повноприводний AWD Performance розганяється до 100 км/год за 4,2 секунди.

Саме G9 уже встиг показати одну з найсильніших сторін XPENG. Під час тесту Auto24 на українській швидкій зарядці автомобіль тримав потужність близько 240 кВт майже до 80% заряду батареї.

G6 - менший і технологічно дуже цікавий

XPENG G6 має довжину 4758 мм та пропонується у задньо- і повноприводному виконанні.

RWD Long Range має заявлений запас ходу 535 км WLTP, а AWD Performance - 510 км. Найшвидша версія розганяється до 100 км/год за 4,13 секунди.

Ще цікавіша зарядка. G6 використовує 800-вольтову архітектуру, а для нового покоління заявлено приблизно 12 хвилин для заряджання батареї від 10 до 80% за умови використання достатньо потужної станції.

P7+ - великий п'ятиметровий фастбек

XPENG P7+ формально нагадує седан, але має практичніший кузов фастбек із великими задніми дверима багажника. Довжина автомобіля становить 5071 мм, а колісна база - рівно три метри.

Задньоприводна версія може проїхати до 530 км за WLTP, повноприводна - до 500 км. AWD Performance розганяється до сотні за 4,3 секунди.

Як і G6, P7+ використовує 800-вольтову електричну архітектуру, а заряджання від 10 до 80% займає приблизно 12 хвилин за відповідних умов.

L03 - найкомпактніша модель на старті

XPENG L03 має довжину 4650 мм і позиціонується як SUV-купе.

Для задньоприводної версії Long Range заявлено до 520 км запасу ходу за WLTP. Повноприводні Performance та Performance Ultra мають розгін до 100 км/год за 4,5 секунди. Заряджання батареї від 10 до 80% для L03 заявлене приблизно за 20 хвилин.

Головне питання для України - зарядний порт

Раніше більшість XPENG потрапляла в Україну безпосередньо з китайського ринку. Такі автомобілі використовують китайський стандарт GB/T, через що для підключення до поширених в Україні європейських зарядних станцій власникам потрібні адаптери або переобладнання.

Офіційні глобальні версії XPENG для європейських ринків використовують CCS2. Наприклад, у заводській документації G6 прямо зазначено європейський зарядний роз'єм CCS2 і трифазну AC-зарядку потужністю 11 кВт.

Для українського покупця це одна з найпрактичніших відмінностей офіційної специфікації: автомобіль можна безпосередньо підключати до поширених в Україні Type 2 та CCS2 зарядних станцій без GB/T-перехідників.

Водночас перед купівлею конкретного автомобіля все одно варто перевіряти його заводську специфікацію та VIN, особливо якщо на одному ринку паралельно продаються офіційні машини й автомобілі, раніше ввезені безпосередньо з Китаю.

Гарантія - 5 років на автомобіль і 8 років на батарею

На українському сайті XPENG уже опубліковані офіційні гарантійні умови. На автомобіль у цілому заявлено 5 років або 120 000 км пробігу.

Для високовольтної батареї, приводного електродвигуна та контролера двигуна гарантія становить 8 років або 160 000 км.

На лакофарбове покриття діє гарантія три роки без обмеження пробігу, а від наскрізної корозії - 10 або 12 років залежно від специфікації автомобіля.

Гарантійні роботи повинні виконуватися офіційними сервісними центрами з використанням рекомендованих XPENG компонентів та відповідно до технічних стандартів виробника.

Є й українські інструкції

Ще одна дрібниця, яка добре показує рівень підготовки офіційного запуску: на глобальному сайті вже викладені україномовні посібники користувача. Окремі інструкції доступні для G9, G6, P7+ та L03.

Для автомобіля, де значна частина функцій захована в мультимедійній системі, а програмне забезпечення та OTA-оновлення є важливою частиною експлуатації, це значно корисніше, ніж може здатися.

XPENG в Україні тепер зовсім інший продукт

Сам автомобіль XPENG від появи дистриб'ютора швидшим або технологічнішим не став. Змінилося інше - те, що знаходиться навколо машини.