В Україні змінили терміни дії посвідчень водія: скільки будуть діяти "права" для новачків та професіоналів

Українська влада запровадила нові строки дії посвідчень водія, щоб привести національне законодавство у відповідність до європейських стандартів. Строки вступу України в ЄС лишаються невизначеними, а перспективи туманними. В МВС запевняють, що порядок отримання та обміну водійських прав залишається без змін. Про це пише rbc.ua.

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Перші посвідчення, як і раніше, видають на два роки

Посвідчення водія, яке людина отримує вперше, видається строком на два роки незалежно від відкритої категорії.

У сервісному центрі МВС наголошують, що цей дворічний термін застосовується лише один раз у житті. Якщо водій протягом цього періоду відкриває ще одну категорію, новий дворічний строк не починається — відлік ведеться від дати видачі першого посвідчення.

Так само правило не поширюється на водіїв, які вже мають посвідчення та відкривають нові категорії через кілька років.

Який строк дії посвідчення після обміну

Після завершення дворічного строку посвідчення можна обміняти без повторного складання теоретичного та практичного іспитів, якщо протягом цього часу водій допустив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Після обміну документ видаватиметься на:

15 років — для категорій А1, А, В1, В, ВЕ (мотоцикли, мопеди, квадроцикли та легкові автомобілі);

5 років — для категорій С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е, DE, Т (вантажний, пасажирський та рейковий транспорт).

Новий строк починатиметься після кожного обміну

У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що встановлені строки діятимуть не лише після першого дворічного посвідчення.

Новий термін дії документа відраховуватиметься заново щоразу під час його обміну — незалежно від причини. Це стосується відкриття нової категорії, зміни персональних даних, втрати, викрадення або пошкодження посвідчення.

Наприклад, якщо водій із посвідченням категорії В, виданим на 15 років, змінить прізвище та звернеться за новим документом, він знову отримає посвідчення зі строком дії 15 років.

У МВС підкреслюють, що зміни стосуються лише строків дії посвідчень, тоді як процедура їх отримання та обміну залишається незмінною.