В Житомир естонці привезли ще 15 автомобілів для фронту

Це вже сьома місія естонських волонтерів до регіону. Загалом за час співпраці українським захисникам передано понад 80 автомобілів, що використовуються для логістики, евакуації, підвозу спорядження та виконання бойових завдань.

Які автомобілі прибули цього разу

Серед переданої техніки – фургон Mercedes-Benz Vito, що раніше працював у службі доставлення United Delivery. Попри солідний пробіг та комерційне минуле, автомобіль зберіг хороший технічний стан і готовий до подальшої служби вже в українських підрозділах.

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До складу гуманітарного конвою також увійшов Subaru Outback. Повнопривідний універсал відомий надійністю та хорошими ходовими якостями на дорогах різної якості, що особливо цінується у фронтовій логістиці.

Outback може комплектуватися як 2,5-літровим двигуном з потенціалом 188 к.с, так і 2,4-літровим з потенціалом 249 к.с. У першому випадку авто набирає сотню за 9,6 секунди, а у другому – 7,5 секунди. Витрата пального в цих версіях за змішаною схемою руху приблизно 7,3 л / 100 км, але це не стала величина, все залежить від стану дороги.

Техніка не нова, різних типів, брендів та призначення, але в гарному технічному стані. Фото: Житомирська ОВА

На фото з передачі техніки помітний і Jeep Grand Cherokee з дизельним двигуном 2.7 CRD потужністю 163 к.с. Завдяки повному приводу та значному крутному моменту такий автомобіль добре підходить для пересування складною місцевістю.



Не лише легковики

До партії також увійшли практичні вантажні автомобілі. Зокрема, помічено Ford Transit та Volkswagen з дворядними кабінами й відкритими вантажними платформами. Такі машини використовуються для перевезення особового складу, боєкомплекту, будівельних матеріалів та іншого необхідного майна.

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Кому передали техніку

Автомобілі отримають підрозділи 115-ї окремої бригади територіальної оборони, 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, 68-ї артилерійської бригади, а також прикордонникам та підрозділам Державної спеціальної служби транспорту.

Нова партія техніки має посилити мобільність військових безпосередньо в районах виконання бойових завдань та допомогти оперативніше вирішувати логістичні потреби на передовій.