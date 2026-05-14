В Україну ввезли китайські електромобілі за ціною "Запорожця": що зафіксувала митниця на Буковині

Схему викрили на пункті пропуску “Порубне”, що на українсько-румунському кордоні. Про це детективне відомство розповідає на своїй ФБ-сторінці.

За даними слідства, перевізник із Грузії транспортував автовозом китайські електромобілі для одного з підприємств у Львові.

З вартістю трохи "переборщили"

Для проходження митного контролю були подані документи із суттєво заниженою вартістю машин, що дозволило б мінімізувати обов’язкові митні платежі.

Втім під час огляду кабіни водія правоохоронці виявили приховані оригінали документів, де була зазначена реальна ринкова ціна автомобілів – близько одного мільйона гривень за кожен електрокар.

Автовоз та електромобілі вилучили, але статус конфіскату вони набудуть лише за рішенням суду. Фото: БЕБ у Чернівецькій області

Вилучили електромобілі та автовоз

У результаті слідчих дій БЕБ вилучило самі електромобілі, вантажний тягач та лафету, якими здійснювалося перевезення через митний кордон.

Правоохоронці вважають, що таким чином організатори схеми намагалися уникнути сплати частини митних платежів під час імпорту транспорту в Україну.

Відкрито кримінальне провадження

Досудове розслідування триває за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України – контрабанда та переміщення підакцизних товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю.

Наразі слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації незаконної схеми.