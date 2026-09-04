В Україну їдуть новітні кар'єрні самоскиди "Newton": чим дивує техніка з витратою 18 літрів на годину

Заявки на ці машини почав приймати офіційний представник італійського виробника в Україні компанія "СпецТехноЦентр", на сайті якої розміщено описи та основні характеристики машин.

Щодо компанія "Newton", то вона відносно молода, на ринку лише з 2022 року, але це прямий спадкоємець легендарного виробника кар'єрної техніки "Perlini". Сімейну справу продовжує Ізабелла Перліні, яка входить до першої ланки керівництва згаданого підприємства.

Чим це для України вигідно

Для вітчизняних видобувних компаній та будівельників головним аргументом на користь цих машин стане їхня економічність. Завдяки грамотно розрахованій масі самого автомобіля, 40-тонна модель NET 400 споживає лише 18,5 літра дизеля на годину роботи. Старша версія NET 500, яка бере на борт 50 тонн породи, спалює близько 20 літрів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

В умовах постійних коливань цін на пальне такі показники дозволяють суттєво зрізати витрати на логістику в кар'єрах.

Основні робочі параметри вантажівки та самоскидної надбудови. Інфографіка: Авто24 з опису компанії "СпецТехноЦентр"

Чим порадують новачки ринку

Технічна начинка тут зібрана з перевірених європейських агрегатів. В моторній ніші "італійців" стоять надійні турбодизелі MTU, що беруть родовід від сімейства "Mercedes-Benz". Шасі має три або чотири осі, причому задні мости від Kessler зроблені не лише ведучими, а й керованими, що дає цим гігантам відмінну маневровість на тісних серпантинах.

Скажімо, NET400 розроблено для складних умов бездоріжжя – тут повний привід на всі колеса (6×6) та третю керовану вісь (кут повороту 1-ї осі 34°, 3-ї осі 18°).

Важливою перевагою є запатентована вбудована система зважування Statera та хмарна система Newton Network із 5.0 з’єднанням, що дозволяє дистанційно відстежувати розташування, продуктивність та витрату палива.

Повнопривідний тривісний самоскид NET400 (вгорі) та трохи важча чотиривісна версія NET500 з колісною формулою 8×6 (внизу). Фото: Newton

Кабіна підвищеної безпеки сертифікована за стандартами FOPS/ROPS і має додатковий 10-дюймовий екран системи зважування.

У 4-вісній версії NET500 повний привід відсутній, тут колісна формула 8×6. Для забезпечення маневровості в умовах обмеженого простору машина має третю та четверту керовані осі (кут повороту 3-ї осі 18°, 4-ї осі 33°). Як і NET400, ця модель повністю інтегрована з системою моніторингу автопарку Newton Network та має незалежну підвіску з системою зважування Statera на кожному колесі.

Пропонується також самоскид Newton Blanko. Він також на 3 осях, але має колісну формулу 6×4. В решті характеристик практично повторює версію NET400.

Тривісні та чотиривісні версії "кар'єристів" без уваги українських перевізників не лишаться, адже мова йде про привабливу вартість володіння технікою. Фото: Newton