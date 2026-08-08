В ЄС очікується "неоголошена війна" старим авто: що чекає водіїв з 2028 року

ЄС не планує автоматично виставляти кожному власнику старої машини окремий рахунок за викиди. Зміни пов’язані із системою ETS2, запуск якої запланований на 2028 рік. Вона охопить, зокрема, бензин, дизель та інші види палива.

Автори законопроєкту заспокоюють власників, що платити за вуглецеві квоти будуть постачальники пального. В редакції Авто24 підсумували різні думки й прийшли до власного висновку: ця новація неодмінно приведе до того, що додаткові витрати можуть відображатися у ціні на заправках.

Старі автомобілі можуть стати дорожчими в експлуатації

Для водія це означає не новий щорічний податок на автомобіль, а потенційне зростання вартості його використання. Якщо ціна пального підвищиться, власники автомобілів із великим споживанням пального відчують це найсильніше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас точний розмір можливого подорожчання зараз визначити неможливо. На нього впливатимуть вартість вуглецевих квот, ціни на нафту, валютний курс, податки та ситуація на паливному ринку.

Забороняти старі машини ніхто не буде

Запуск ETS2 не означає автоматичного зняття старих автомобілів з доріг. Бензинові та дизельні машини зможуть продовжувати експлуатуватися, якщо вони відповідають чинним технічним та екологічним вимогам.

Тобто сам факт того, що автомобілю багато років, не стане причиною для його заборони.

Хто заплатить найбільше

Найбільший вплив нових правил можуть відчути водії, які багато їздять або користуються автомобілями з високою витратою пального. Для них навіть невелике зростання ціни літра упродовж року може перетворитися на суттєві додаткові витрати.

Водночас ЄС передбачає механізми підтримки для вразливих домогосподарств, зокрема через Соціальний кліматичний фонд.

Головне, не плутати податок із ціною пального

Автори законопроєкту стверджують, що з 2028 року кожен власник старого бензинового чи дизельного автомобіля буде змушений платити сотні євро щорічного податку, є перебільшенням. Може й так. Однак, ймовірніше, це буде не податок, а тариф – на АЗС.

У редакції Авто24 уважно ознайомилися з різними думками та припущеннями й зробили висновок: головна потенційна зміна стосуватиметься не самого володіння автомобілем, а вартості пального та його експлуатації. Хоч так його називай, хоч не так, а від перестановки доданків сума не зміниться і результат очевидний – платити доведеться більше.

Заспокійливе застереження, що старі автомобілі не зникнуть із доріг, схоже на обіцянку-цяцянку, такий транспорт увійде в стан неоголошеної війни: їздити на неекономічній машині в майбутньому стане дорожчим.