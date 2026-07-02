Вантажівки російського бізнесу працюватимуть на ЗСУ

У короткому релізі ГУНП в Житомирській області йдеться про вантажівки DAF FT XF, Mercedes-Benz Actros, Iveco Stralis та MAN TGX. Моделі напівпричепів не вказано, але з фото видно, що всі чотири причіпні системи мають тентове виконання.

Зазначається, що в ході досудового розслідування дізнавачі встановили належність транспортних засобів до російських комерційних структур, що вели господарську діяльність в Україні.

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Конфіскат прилаштували надійно

За рішенням суду арештовані магістральні тягачі з напівпричепами конфісковано в дохід держави. Їх по акту передано військовим частинам Національної гвардії України та Збройних сил України.

Відтепер техніка, що раніше працювала в інтересах країни-агресора, виконуватиме логістичні та спеціальні завдання оборонного характеру.

Ось так Україна змушує працювати російський бізнес на нашу армійську логістику та перемогу над кремлівським окупантом. Фото: поліція Житомирщини

Були ці машини вилучені у суб'єктів господарювання з вантажами чи без нього не повідомляєтеся, йдеться лише про сам факт передачі техніки військовим.

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З появою таких автомобілів у армійських автопарках ефективність логістичної роботи зросте: конфіскована техніка посилить транспортні можливості українських військових, оскільки великовантажні тягачі залишаються важливою складовою військової логістики.