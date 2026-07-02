Вантажівки російського бізнесу працюватимуть на ЗСУ

ФОТО: Поліція Житомирщини|
Цей Iveco Stralis раніше працював на російського бізнесмена, а тепер працює на українську логістику у військах
У короткому релізі ГУНП в Житомирській області йдеться про вантажівки DAF FT XF, Mercedes-Benz Actros, Iveco Stralis та MAN TGX. Моделі напівпричепів не вказано, але з фото видно, що всі чотири причіпні системи мають тентове виконання.
Зазначається, що в ході досудового розслідування дізнавачі встановили належність транспортних засобів до російських комерційних структур, що вели господарську діяльність в Україні.
Читайте також Житомирські поліцейські розмалювали з балончиків вулиці міста
Конфіскат прилаштували надійно
За рішенням суду арештовані магістральні тягачі з напівпричепами конфісковано в дохід держави. Їх по акту передано військовим частинам Національної гвардії України та Збройних сил України.
Відтепер техніка, що раніше працювала в інтересах країни-агресора, виконуватиме логістичні та спеціальні завдання оборонного характеру.
Ось так Україна змушує працювати російський бізнес на нашу армійську логістику та перемогу над кремлівським окупантом. Фото: поліція Житомирщини
Були ці машини вилучені у суб'єктів господарювання з вантажами чи без нього не повідомляєтеся, йдеться лише про сам факт передачі техніки військовим.
Читайте також Посвідчення тракториста без навчання коштує 30 тисяч гривень: де таке практикують
З появою таких автомобілів у армійських автопарках ефективність логістичної роботи зросте: конфіскована техніка посилить транспортні можливості українських військових, оскільки великовантажні тягачі залишаються важливою складовою військової логістики.