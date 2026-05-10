Ваш автомобіль стежить за вами: які дані збирають сучасні машини й хто їх бачить

Виробники автомобілів навипередки вихваляються тим, що їхні автомобілі є "комп’ютерами на колесах", і що вони просувають нові сервіси, свої передові функції та інше. Ось за такими "та інше" сховано головне – сьогодні автомобілі мають неперевершену здатність спостерігати, слухати та збирати інформацію з бортової системи.

Експерти фонду Mozilla проаналізували політику конфіденційності машин 25 найбільших автовиробників світу й визнали, що бортова система надпотужно шпигує за водієм та його пасажирами.

Що саме про вас знає автомобіль

Система збирає більше даних, ніж потрібно. Це не тільки те, куди їдете у своєму автомобілі, які у вас захоплення, мрії, інтимні вподобання, яку музику чи передачі слухаєте, але й що говориш та яких тем торкаєшся найчастіше чи які дії вчиняєш в салоні.

Ілон Маск повсюди вихваляв свої "комп'ютери на колесах!", але жодним словом не обмовився, що конфіденційність власникам автомобілів не гарантується.

Виробники постійно збирають, аналізують і передають дані не тільки про автомобіль. Більшість водіїв навіть не здогадуються, який обсяг інформації їхня машина "зливає" виробнику.

Дослідження показало неприємну тенденцію: усі без винятку автобренди збирають більше даних, ніж реально потрібно для забезпечення роботи автомобіля. При цьому значна частина виробників залишає за собою право передавати або продавати ці дані третім сторонам.

Скринька Пандори конфіденційність не визнає

Підключений до мережі автомобіль сьогодні – це набір сенсорів, камер, мікрофонів і GPS-модулів.

Машина може фіксувати:

маршрути та місце перебування;

швидкість руху;

стиль водіння;

різкі гальмування та прискорення;

використання навігації;

контакти й історію дзвінків зі смартфона;

голосові команди та розмови у салоні;

дані про втому чи неуважність водія та ще багато чого...

Редакція Авто24 відібрала лише перші 45 позицій з 170, розміщених у переліку на 17 сторінках списку. Інфографіка: Авто24

Особливо багато інформації автомобіль отримує після підключення смартфона через Bluetooth або USB. Разом із музикою мультимедійна система може синхронізувати контакти, повідомлення, журнал дзвінків та геодані.

З 2026 року ситуація стає ще цікавішою: у нових авто ЄС масово з’являються обов’язкові системи моніторингу стану водія. Камери стежать за рухами очей, сонливістю та рівнем концентрації. Це добре, але...

Автовиробники збирають забагато

Експерти цієї організації ще три роки тому заявили, що вперше за всю історію досліджень усі 25 перевірених брендів отримали негативну оцінку "Privacy Not Included", тобто "Конфіденційність не включена". Вони гарантують усе, але тільки не конфіденційність.

На дослідження політики конфіденційності автовиробників аналітики витратили понад 600 годин. Результат був безпрецедентним: автомобілі подолали ризики безпеки, пов'язані з додатками для психічного здоров'я, відеодзвінками та секс-іграшками.

Експерти видання AutoTrendy з посиланням на Mozilla навіть сформували інфографіку про те, які саме дані понад технічні параметри окремі виробники збирають, але не афішують.

З усією повагою до виробників цитуємо інфографіку, побудовану колегами на дослідженнях згаданих експертів. Переклад, оформлення: Авто24

Статистика виглядає показово:

84% компаній можуть передавати дані третім сторонам;

76% допускають продаж інформації;

понад половина (55%) готова передавати дані державним структурам без рішення суду.

"Автомобільні компанії: припиніть свої величезні програми збору даних. Дослідження показало, що популярні світові автомобільні бренди, такі як Chevrolet, Nissan, Toyota, Kia, Audi, Jeep, Honda, Volkswagen та інші, збирають ваші глибоко особисті дані, такі як ваша генетична інформація та сексуальна активність. Цей нав'язливий збір інформації відбувається за допомогою мережі датчиків, мікрофонів, камер, а також телефонів, програм і підключених сервісів, які ви використовуєте у своєму автомобілі, – зазначили торік експерти Mozilla.

Як зменшити стеження автомобіля

Повністю відключити збір даних у сучасному авто практично неможливо, але мінімізувати його реально.

Фахівці радять:

вимкнути передачу даних третім сторонам у меню мультимедіа;

не підключати смартфон через USB без потреби;

уважно читати політику конфіденційності виробника;

після ремонту перевіряти доступ сторонніх пристроїв до OBD-системи;

оновлювати програмне забезпечення автомобіля.

Цікаво, що серед небагатьох брендів із відносно кращими оцінками конфіденційності Mozilla назвала Renault та Dacia – там хоча б декларують право користувача на видалення персональних даних.

Чим новіше авто – тим більше інформації

Аналітики прогнозують, що вже до 2030 року близько 95% нових автомобілів у світі будуть постійно підключені до мережі. А це означає, що обсяг зібраних даних лише зростатиме.

Останнім часом часто зібраними автовиробниками персональними, соціальними та біометричними даними користуються страхові компанії. Таке стеження завищує витрати власників транспорту на страхування, бо автостраховики знайшли новий спосіб обдурювання.

Мораль тут навіть не у самому зборі інформації, а в тому, що більшість водіїв досі не усвідомлює: сучасний автомобіль давно навчився спостерігати за своїм власником майже безперервно.