Ваше авто могло працювати в таксі або доставці: названі моделі з найбільшим ризиком

За результатами дослідження carVertical, 15% автомобілів, перевірених користувачами сервісу в Україні з січня 2025-го до травня 2026 року, мали ознаки інтенсивної експлуатації. У дослідженні до цієї категорії відносили машини, які проходили понад 36 тисяч км на рік, тобто в середньому понад 3000 км щомісяця.

Великий пробіг за короткий час важливіший, ніж здається

Покупець вживаного автомобіля зазвичай дивиться на загальний пробіг. Наприклад, 120 тисяч км для п'ятирічної машини можуть здаватися цілком прийнятними. Однак важливо розуміти, як саме ці кілометри накопичувалися.

Автомобіль, який щодня використовувався для перевезення пасажирів, доставки або корпоративних поїздок, працює значно інтенсивніше за звичайну сімейну машину. Часті запуски, міський рух, прискорення та гальмування, короткі поїздки, постійна посадка пасажирів і завантаження речей прискорюють зношення багатьох компонентів.

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Насамперед йдеться про гальма, підвіску, кермове управління, трансмісію, зчеплення, а також салон.

Саме тому вік і пробіг варто оцінювати разом. Якщо відносно свіжа машина вже встигла пройти 150-200 тисяч км, це зовсім інший режим експлуатації, ніж той самий пробіг, накопичений за десять років.

Skoda Kodiaq очолив рейтинг

Найвищий показник серед перевірених в Україні моделей carVertical зафіксував у Skoda Kodiaq.

У 42,6% перевірених Kodiaq середньорічний пробіг перевищував 36 тисяч км. Фактично понад чотири з десяти машин у вибірці потрапили до категорії інтенсивно експлуатованих. На другому місці Mercedes-Benz Vito з результатом 40%.

Далі йдуть Skoda Superb, у якої частка таких машин становила 28,8%, Skoda Octavia з 23,8% та Volkswagen Passat з 22,6%.

Цікаво, що у верхній частині рейтингу опинилися не лише класичні моделі таксі. Kodiaq, Superb, Octavia та Passat активно використовують корпоративні парки, сервісні компанії та водії, які багато їздять між містами. Vito, своєю чергою, широко застосовується для пасажирських перевезень і комерційних потреб.

Великий пробіг не означає автоматично поганий автомобіль

Сам факт того, що машина проходила понад 36 тисяч км на рік, ще не робить її невдалою покупкою.

Автомобіль із великим трасовим пробігом та регулярним обслуговуванням іноді може бути у кращому технічному стані, ніж машина з удвічі меншим пробігом, яка постійно їздила короткими маршрутами містом і обслуговувалася нерегулярно.

Проблема виникає тоді, коли покупець не знає про характер минулої експлуатації.

"Якщо відносно новий транспортний засіб має надзвичайно великий пробіг, він із великою ймовірністю міг належати до корпоративного автопарку чи використовуватися для перевезення пасажирів, кур'єрської доставки чи інших послуг", пояснює фахівець carVertical із досліджень авторинку Матас Бузеліс.

Саме тому експерт радить перед купівлею такого автомобіля провести ретельну діагностику, навіть якщо кузов і салон виглядають привабливо.

Колишнє таксі не завжди можна впізнати

З традиційним автомобілем таксі все відносно просто, особливо якщо він довго працював із відповідним брендуванням та обладнанням.

Набагато складніше з машинами, які використовувалися в оренді, каршерингу, корпоративних парках або для поїздок на замовлення. Після завершення такої роботи вони можуть практично нічим не відрізнятися від звичайного приватного автомобіля.

Авто24 уже розповідав, як розпізнати колишнє таксі під час вибору вживаної машини. Серед характерних ознак можуть бути сильне зношення керма, педалей, дверних ручок і особливо задніх сидінь, а також сліди від кріплення додаткового обладнання.

Проте після якісної передпродажної підготовки значну частину таких слідів можна приховати.

Імпортовані авто перевіряти складніше

Окремий ризик пов'язаний із машинами, які до України експлуатувалися за кордоном.

За даними carVertical, значна частина автомобілів, для яких у базах є записи про використання в таксі, були імпортованими. Машина могла кілька років активно працювати в одній країні, а потім бути проданою в Україну вже як звичайний вживаний автомобіль. Головна проблема полягає у відсутності єдиної міжнародної бази, яка б містила повну історію кожного автомобіля.

Інформація про технічне обслуговування, таксі, страхові випадки або пробіг може залишатися в різних державних і приватних базах, які не завжди обмінюються між собою даними.Тому навіть звіт про історію автомобіля не гарантує, що абсолютно всі епізоди його минулого будуть відомі.

Скручений пробіг робить ситуацію ще складнішою

Найгірший сценарій для покупця виникає тоді, коли великий реальний пробіг додатково зменшили перед продажем.

Авто24 нещодавно писав, що пошкоджені автомобілі в Україні частіше мають ознаки скрученого пробігу. За даними carVertical, серед машин з історією пошкоджень частка таких випадків становила 9%, тоді як серед автомобілів без зафіксованих ДТП - 7,6%.

В іншому дослідженні компанія встановила, що скручений пробіг може завищувати ціну вживаного автомобіля в Україні в середньому на 10,7%. Тобто покупець отримує не лише більш зношений автомобіль, ніж очікував, а ще й переплачує за нього.

Дивитися потрібно не лише на цифру на одометрі

Найбільш показовим може бути співвідношення пробігу та віку автомобіля. Наприклад, п'ятирічна машина зі 180 тисячами км має середній пробіг близько 36 тисяч км на рік. Це вже той рівень, який carVertical у цьому дослідженні відносить до інтенсивної експлуатації.

При цьому великий пробіг сам по собі набагато чесніший сигнал, ніж підозріло низька цифра без підтвердженої історії.

Авто24 раніше збирав найпоширеніші шахрайські схеми під час продажу вживаних автомобілів. Однією з головних ознак можливого втручання в одометр є невідповідність заявленого пробігу фактичному зношенню керма, сидінь, педалей та інших деталей.

Які моделі варто перевіряти особливо уважно

Рейтинг carVertical не означає, що 42,6% усіх Skoda Kodiaq в Україні працювали в таксі або мають проблеми. Йдеться лише про частку машин серед перевірених користувачами сервісу автомобілів цієї моделі, які проходили понад 36 тисяч км на рік.

Але статистика показує, для яких моделей питання минулої експлуатації особливо актуальне.

Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz Vito, Skoda Superb, Octavia та Volkswagen Passat поєднують практичність, відносно економну експлуатацію та придатність до великих пробігів. Саме ті якості, які подобаються приватним покупцям, роблять їх привабливими і для комерційного використання.

Тому під час купівлі такої машини важливо перевіряти не лише поточний пробіг, а його динаміку за роками, історію власників, технічне обслуговування та можливі записи про комерційну експлуатацію.

15% автомобілів у дослідженні carVertical - це не доказ того, що кожне сьоме вживане авто на українському ринку було таксі. Але це хороший привід не сприймати невелику цифру на одометрі як головну гарантію стану машини. Значно важливіше зрозуміти, як, де і за який час автомобіль набрав свої кілометри.