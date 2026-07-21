Важкі електрифіковані авто руйнують дороги: що з цим робитимуть у Китаї

Як пише Carscoops, за даними China Passenger Car Association, у першій половині цього року 60 процентів усіх нових випущених автомобілів у країні мали довжину понад 5 метрів. Все більше місцевих автовиробників розробляють великі та розкішні позашляховики й мінівени, щоб задовольнити зростаючий попит.

Деякі з цих надвеликих моделей важать до трьох тонн, що стає головною причиною прискореного зносу шляхів. Для порівняння, лише 2% нових моделей мали довжину менше 4,5 метра, хоча роком раніше цей показник становив 13 відсотків. Це свідчить про те, як швидко покупці відмовляються від компактних машин.

Дефіцит дорожнього бюджету через падіння надходжень від податку на пальне

Традиційно уряд фінансував утримання та ремонт автомагістралей за рахунок податку на пальне. Зі зростанням частки електромобілів надходження від цього податку почали стрімко скорочуватися. Згідно зі звітом видання Bloomberg, країна зараз стикається з щорічним дефіцитом приблизно у 50 відсотків від необхідних коштів на обслуговування доріг.

Дослідження, проведене аналітичним підрозділом Міністерства транспорту Китаю, показало, що близько 40% місцевих доріг вже отримали дозвіл на ремонт, проте залишаються без відновлення через обмежений бюджет. Загальний розрив у фінансуванні оцінюється до 300 мільярдів юанів (близько 44 мільярдів доларів) на рік.

Плата за пробіг та нові заходи уряду

Уряд Китаю розглядає нові способи фінансування дорожньої інфраструктури. Одним із головних варіантів є запровадження плати за користування дорогами на основі фактичного пробігу. Крім того, влада вже почала скорочувати податкові пільги для електромобілів: пільгову ставку податку з продажу для транспортних засобів на нових джерелах енергії (NEV) зменшено вдвічі – до 5%, а максимальну суму знижки обмежено позначкою 15 000 юанів (близько 2 250 доларів).

Для гібридів PHEV та електромобілів із подовженим запасом ходу повністю скасують щорічні пільги з податку на транспортні засоби та судна. Паралельно запроваджуються інші експериментальні заходи:

У провінції Хайнань реалізується пілотна програма із використанням супутникової навігації для відстеження окремих машин, що може стати основою для гнучкого податку на пробіг залежно від категорії автомобіля.

Влада впроваджує обов'язкові показники споживання енергії, які карають виробників за випуск надмірно важких машин, стимулюючи їх застосовувати легкі матеріали та покращувати аеродинаміку.

Урядові структури закликають автовиробників приборкати захоплення габаритами. Офіційна газета The People's Daily закликала автокомпанії повернутися до раціональності, зазначивши, що великогабаритні машини створюють проблеми для міської інфраструктури та збільшують споживання енергії. Державна телекомпанія CCTV також розкритикувала орієнтацію ринку на масивні електромобілі, назвавши це тимчасовою реакцією на попит, а не реальними інноваціями.