Вдвічі більше доріг для 35-метрових автопоїздів: шведи задоволені експериментом з гігантськими фурами

Як повідомляє 40ton.net з посиланням дорожню адміністрацію Швеції (Trafikverket ), новий проєкт поправок до правил дорожнього руху вже пройшов етап підготовки та винесений на офіційне обговорення.

Очікується, що масштабні зміни набудуть чинності вже 1 січня 2027 року, відкривши для надважкого транспорту нові логістичні горизонти.

Карта автодоріг ваговозів приростає

До цього часу рух автопоїздів із двома повнорозмірними причепами дозволявся на ділянках загальною довжиною близько 6800 кілометрів. Переважно це були головні магістралі на півдні країни та ключовий північний маршрут до сухопутного кордону з Фінляндією.

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Якщо уряд остаточно затвердить нові норми, загальна протяжність доступних шляхів для 74-тонних гігантів зросте до 10 600 кілометрів. Це дасть перевізникам величезну свободу дій та суттєво перекроїть усю логістичну карту Скандинавії.

Чому подвійні причепи такі вигідні

Місцеві чиновники мають залізні аргументи на користь таких транспортних засобів. Головна перевага полягає у шаленій продуктивності, адже один тягач забирає вантаж, для якого раніше потрібні були дві звичайні фури.

"Ми фіксуємо суттєве зниження витрати палива в перерахунку на тонно-кілометр та відчутне зменшення шкідливих викидів. Крім того, парадоксально, але безпека на дорогах лише покращилася, оскільки загальна кількість вантажівок у потоці зменшилася, – зазначають представники профільного відомства.

За три роки активної експлуатації 34,5-метрових поїздів шведські дорожники не зафіксували жодних серйозних проблем чи аварійних тенденцій. Експеримент визнали настільки вдалим, що жодних вагомих заперечень проти його розширення просто не знайшлося.

Європейський тренд на гігантоманію

Досвід скандинавів швидко переймають інші країни, і список держав, де дозволені 32-34-метрові автопоїзди, стрімко зростає. Наразі постійний рух таких фур легалізований у Фінляндії, Іспанії та Португалії.

Данія вже проводить власні дорожні випробування, а Нідерланди готуються до старту аналогічних тестів найближчим часом. Навіть консервативна Німеччина нещодавно завершила короткострокові перевірки таких автопоїздів на своїх автобанах.

Зворотний бік медалі: інфраструктурні ризики

Втім, запуск надважкого транспорту вимагає ідеального стану інфраструктури, про що ми вже писали на Авто24. Нагадаємо, нещодавно у Швеції стався безпрецедентний інцидент, коли під 100-тонною фурою Scania з масивним трансформатором буквально піднявся міст на одній з головних магістралей.

Тоді причиною колапсу став старий маятниковий підшипник, який забули замінити під час реконструкції переправи. Через цю недбалість рух трасою заблокували на місяці, а величезний автопоїзд довелося евакуювати за допомогою спеціальних інженерних рішень.