Величезна спальня прямо з заводу: Scania передала клієнту перший тягач із відродженою кабіною Longline

Як повідомляє профільне видання 40ton, щасливим власником ексклюзивної машини стала компанія Vognmand Christian Soleen, що спеціалізується на аграрних перевезеннях.

Свій яскраво-червоний тягач вони забрали прямо з-під воріт спеціалізованого підрозділу Scania Laxå Special Vehicles у Швеції. Тепер замовити таку кабіну можна в будь-якому преміальному кольорі з автомобільної індустрії.

Саме так данський замовник отримав свій унікальний червоний відтінок.

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Простір для фантазії та тюнінгу

Щодо внутрішнього оздоблення, то виробник пішов дуже хитрим шляхом. У Scania справедливо вирішили, що такі машини купують переважно фанати тюнінгу, тому робити повністю готовий заводський інтер'єр просто немає сенсу.

Замість цього клієнт отримує повністю укомплектовану робочу зону водія та лише базове оздоблення величезного спальника. Усе інше власник має зробити сам, під особисті смаки та потреби. Представники Vognmand Christian Soleen вже заявили, що попереду на машину чекає багато роботи, аби перетворити її на справжній "автомобіль мрії".

Нова Scania S-серії Longline буде доступна у двох варіантах: коротший CS28 Longline та довший CS31 Longline. Фото: сайт 40ton

Нагадаємо, що нова S-серія Longline пропонується у двох розмірах. Коротша версія CS28 має довжину майже 3,3 метра, що дає спальне місце на метр більше за стандартне. А для тих, кому і цього мало, є варіант CS31, який додає ще 30 сантиметрів простору.

Конкуренти теж не сплять

Тенденція до збільшення житлового простору для далекобійників зараз охопила весь ринок. Як уже повідомлялося на нашому сайті, навіть консервативний Mercedes-Benz готує радикальні зміни для своєї будівельної техніки.

Нещодавно на німецьких автобанах помітили тестовий самоскид Arocs із повноцінною широкою кабіною. Раніше такі просторі модулі ставили лише на флагманські магістральні тягачі, а спецтехніка задовольнялася вузькими варіантами, де крісла доводилося зміщувати до центру через колісні арки. Схоже, епоха тісних кабін остаточно відходить у минуле.