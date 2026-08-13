Величезний BYD Sealion 08 має 6 місць, пневмопідвіску та ціну від 34 тисяч доларів

Як повідомляє CnEVPost, BYD вже відкрив у Китаї передзамовлення на Sealion 08. Гібридний DM-i коштуватиме попередньо від 230 000 до 260 000 юанів, або приблизно від 33 880 доларів. Електричну версію оцінили у 250 000-280 000 юанів.

Це новий флагман сімейства Ocean

Sealion 08 займає верхню позицію у великій модельній лінійці BYD Ocean.

Авто24 вперше розповідав про Sealion 08 ще наприкінці 2025 року, коли BYD показав перші тизери майбутнього флагмана разом із седаном Seal 08. Тоді було зрозуміло лише те, що кросовер стане найбільшою та найдорожчою моделлю "морського" сімейства.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тепер відомі його серійні характеристики.

Довжина автомобіля становить 5115 мм, ширина 1999 мм, висота 1800 мм. Колісна база сягає 3030 мм. Тобто за розмірами це вже повноцінний великий сімейний SUV, а не черговий середньорозмірний електрокросовер.

Покупцям запропонують п'яти- та шестимісні салони.

Гібрид вперше отримав Flash Charging

Особливо цікавою є версія Sealion 08 DM-i. Це перший плагін-гібридний SUV BYD із технологією Flash Charging.

BYD представив нове покоління цієї системи у березні. Максимальна потужність заряджання від одного конектора може досягати 1500 кВт.

З другою генерацією батареї Blade компанія заявляє заряджання від 10 до 97% приблизно за дев'ять хвилин на відповідній фірмовій станції.

Це важлива зміна саме для гібрида. Плагін-гібриди традиційно мають значно менші батареї та повільніше заряджаються, ніж сучасні електромобілі. BYD намагається прибрати цю різницю.

Втім, використати паспортну швидкість можна лише на спеціальній мегаватній інфраструктурі. Звичайна європейська або українська швидкісна станція таких показників не забезпечить.

Буде і повністю електрична версія

Одночасно BYD виведе на ринок Sealion 08 EV.

Попередня ціна електромобіля становить від 250 000 до 280 000 юанів. Це приблизно 36 800-41 300 доларів за поточним курсом.

Обидві версії оснащуються батареями Blade другого покоління.

BYD поки не назвав у матеріалі CnEVPost точну місткість акумуляторів та запас ходу серійних комплектацій. Тому остаточні цифри варто чекати під час офіційного запуску.

Пневмопідвіска і керовані задні колеса

Sealion 08 отримав обладнання, яке раніше частіше зустрічалося у значно дорожчих автомобілях.

Кросовер оснащений пневматичною підвіскою DiSus-A із закритими двокамерними пневмоелементами. Вона дозволяє змінювати кліренс і жорсткість залежно від режиму руху.

Ще одна технологія, керована задня вісь.

На низьких швидкостях задні колеса можуть повертатися у протилежний до передніх бік, зменшуючи радіус розвороту великої п'ятиметрової машини. На високій швидкості вони можуть працювати в одному напрямку з передніми, підвищуючи стабільність під час перебудов.

Салон може бути шестимісним

BYD вперше повністю показав інтер'єр Sealion 08 наприкінці липня.

Одна з головних конфігурацій має три ряди сидінь за схемою 2+2+2. У другому ряду встановлені два окремі крісла типу zero-gravity.

Для задніх пасажирів передбачений великий екран, який опускається зі стелі.

Така компоновка показує, що BYD намагається позиціонувати Sealion 08 не просто як великий сімейний кросовер, а як модель із претензією на преміальний сегмент.

God's Eye 5.0 відповідатиме за асистенти водія

Ще однією ключовою технологією став комплекс допомоги водієві God's Eye 5.0.

Це найновіша генерація електронних асистентів BYD. Система може контролювати рух автомобіля на автомагістралях та міських дорогах, допомагати з перебудовами, утриманням у смузі та паркуванням.

При цьому йдеться саме про систему допомоги водієві. Вона не робить автомобіль повністю автономним, а водій залишається відповідальним за керування.

Sealion швидко стає одним із головних сімейств BYD

Sealion вже перетворився на одну з найбільш швидкозростаючих модельних лінійок BYD.

У липні компанія продала 49 057 автомобілів цього сімейства, що на 54,14% більше, ніж роком раніше. За перші сім місяців 2026 року продажі досягли 227 415 машин. На Sealion припало понад 10% усіх продажів BYD Group.

Попит на це сімейство добре помітний і в Україні. Наприклад, у першій половині 2026 року BYD Sea Lion 06 регулярно входив до числа найпопулярніших нових китайських автомобілів. За підсумками одного з останніх зрізів саме він очолив рейтинг із 491 реєстрацією.

В Україні також добре відомий більший BYD Sea Lion 07. Авто24 уже порівнював цей електрокросовер із Volkswagen ID.4. Sea Lion 07 відзначився 800-вольтовою архітектурою, швидким заряджанням та багатим оснащенням.

Чи з'явиться Sealion 08 в Україні

Офіційних українських цін на Sealion 08 поки немає.

Втім, шанси побачити модель на нашому ринку досить високі. BYD вже розширює постачання актуальних моделей до України, причому у заявленому переліку є одразу кілька автомобілів сімейства Sealion. Авто24 раніше писав про підготовку великої партії нових BYD для українського ринку.

У Китаї Sealion 08 поки перебуває на стадії передзамовлень. Покупець може внести депозит 2000 юанів, який дає пріоритет у виробничій черзі та може бути повернений у будь-який момент.

Остаточні ціни, комплектації, характеристики батарей і запас ходу BYD має оголосити під час повноцінного запуску.

Уже зараз зрозуміло, що Sealion 08 стане технологічною вітриною масового бренду BYD. П'ятиметровий кузов, шестимісний салон, пневмопідвіска, задні керовані колеса та надшвидке заряджання поступово переносять обладнання дорогих преміальних SUV у значно доступніший ціновий сегмент.