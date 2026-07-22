Верховна Рада готує нові штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю пов’язане зі значим збільшенням таких осіб у наслідок продовження бойових дій. Новий законопроект має забезпечити захист інтересів людей з інвалідністю, але має очевидні недоліки. Він уже зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Навіщо збільшують штрафи

"Проект закону розроблено з метою підвищення ефективності адміністративно-правового захисту права осіб з інвалідністю, а також водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, на безперешкодне користування спеціально відведеними місцями для зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів", - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

Очевидна несправедливість

Збільшення штрафів за паркування на місцях для осіб з інвалідністю несе у собі ризики підвищеної несправедливості. Для прикладу: людина, яка зламала ногу і змушена пересуватись на милицях, не має права паркуватись на місцях для осіб з інвалідністю. При цьому людина з цукровим діабетом, яка не обмежена у пересуванні, має повне право паркуватись на місцях для осіб з інвалідністю.

До маломобільних груп населення (МГН) належать люди, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, отриманні послуг, інформації або орієнтуванні у просторі. Стан маломобільності може бути як постійним, так і тимчасовим.

Логічним формулюванням у законопроекті було б використання терміну "маломобільні групи населення" замість "особи з інвалідністю". Однак у законопроекті 15403 цей момент не врахований. Надії, що народні обранці звернуть увагу на цей важливий нюанс - небагато.