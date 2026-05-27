Верховний Суд поставив крапку: Range Rover за 3,3 мільйона посадовець Мін’юсту придбав за нетрудові доходи

Йдеться про автомобіль Land Rover Vogue 2021 року випуску вартістю 3,29 млн грн. І в першій, і в другій судовій інстанції цю суму визнано "непідйомною" для родини посадовця.

Про крапку в гучній справі з автомобілем, господарем якого фактично був Вадим Кірієнко, розповіла Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У короткому релізі конкретно названо ім'я та прізвище посадовця, але тепер він уже не в тому чині.

Авто оформили на доньку

Як повідомили в антикорупційній спецпрокуратурі, позашляховик у 2023 році придбала донька посадовця, однак слідство встановило, що фактичним розпорядником автомобіля був сам чиновник.

За даними САП, посадовець міг опосередковано здійснювати дії, тотожні праву розпорядження транспортним засобом.

Крім того, перевірка НАЗК та ДБР показала, що офіційних доходів родини не вистачало для придбання такого активу.

Автомобіль встигли продати

Після початку перевірки автомобіль оперативно продали, тому суд ухвалив стягнути не сам транспортний засіб, а його повну ринкову вартість – 3 290 400 гривень.

Рішення про цивільну конфіскацію Вищий антикорупційний суд ухвалив ще 20 серпня 2025 року. Пізніше його залишила в силі Апеляційна палата ВАКС.

Тепер же законність стягнення остаточно підтвердив Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду.

Рішення оскарженню не підлягає

У Верховному Суді погодилися з аргументами прокурора САП та відмовили у задоволенні касаційної скарги.

Таким чином рішення про стягнення понад 3,29 млн грн у дохід держави набуло остаточної сили й подальшому оскарженню вже не підлягає.