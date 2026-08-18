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Ветеран із Волині запустив зарядну станцію для електромобілів на сонячній енергії і не прогадав

На Волині запрацював зарядний комплекс для електромобілів, який поєднує швидку зарядку та сонячну генерацію. Його заснував ветеран війни Віктор Шемедюк, який після поранення та втрати ноги започаткував власний бізнес завдяки гранту.
Волинський ветеран змусив Сонце працювати на себе

ФОТО: Волинська ОВА|

Грнат грантом, а задуманий бізнес-план зарядного комплексу для електромобілів вдався

Валентин Ожго
logo18 серпня, 09:09
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Віктор Шемедюк родом із села Комарове Камінь-Каширського району. До повномасштабної війни працював торговим агентом, після її початку пішов до ЗСУ. У вересні 2022 року на Харківщині отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив ногу.

Як йдеться в релізі Волинської обласної адміністрації, ідея зайнятися зарядною інфраструктурою виникла після того, як сам ветеран придбав електромобіль. Під час поїздок між містами він зіткнувся з нестачею зарядок і вирішив перетворити цю проблему на бізнес.

Грант у 1,61 мільйона гривень

У липні 2023 року Шемедюк подав заявку на програму "ВАРТО" Українського ветеранського фонду. Співбесіду проходив онлайн із лікарні після операції.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Заявлена сума гранту становила 1,61 млн грн. За умовами фінансування 80% вартості проєкту покрив грант, ще 20% – власні кошти ветерана. Загальна вартість реалізованого проєкту перевищила 2 млн грн.

Бізнес невеличкий, але перспективний, особливо в сегменті зарядки від сонячної енергетики. Фото: Волинська ОВА

Що тут заряджає електромобілі

Перший комплекс встановили на АЗК "Аветра" у селі Звірів на вул. Київській, 65 – на трасі в напрямку Рівного. За даними самого підприємця, його інфраструктура розрахована на одночасне обслуговування трьох автомобілів.

На фото видно DC-зарядку з роз’ємами CCS2 та CHAdeMO і окрему AC-зарядку Type 2 виробництва Schneider Electric. За оприлюдненими даними, у мережі Шемедюка використовуються зарядні станції потужністю до 120 кВт для швидкої зарядки та 22 кВт для AC-зарядки.

Для Schneider Electric потужність 22 кВт відповідає трифазній зарядці 32 А через Type 2.

Зарядка – ще й від сонця

Над паркомісцями встановили навіс із сонячними панелями. Таким чином, станція частково використовує електроенергію з власної сонячної генерації, а сам навіс одночасно захищає автомобілі від сонця.

Нині ветеран розвиває мережу: за доступними даними, його проєкт уже охоплює два зарядні комплекси та п’ять зарядних станцій потужністю 22 і 120 кВт. Наступним напрямком розвитку називався Луцьк.

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