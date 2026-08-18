Ветеран із Волині запустив зарядну станцію для електромобілів на сонячній енергії і не прогадав

Віктор Шемедюк родом із села Комарове Камінь-Каширського району. До повномасштабної війни працював торговим агентом, після її початку пішов до ЗСУ. У вересні 2022 року на Харківщині отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив ногу.

Як йдеться в релізі Волинської обласної адміністрації, ідея зайнятися зарядною інфраструктурою виникла після того, як сам ветеран придбав електромобіль. Під час поїздок між містами він зіткнувся з нестачею зарядок і вирішив перетворити цю проблему на бізнес.

Грант у 1,61 мільйона гривень

У липні 2023 року Шемедюк подав заявку на програму "ВАРТО" Українського ветеранського фонду. Співбесіду проходив онлайн із лікарні після операції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Заявлена сума гранту становила 1,61 млн грн. За умовами фінансування 80% вартості проєкту покрив грант, ще 20% – власні кошти ветерана. Загальна вартість реалізованого проєкту перевищила 2 млн грн.

Бізнес невеличкий, але перспективний, особливо в сегменті зарядки від сонячної енергетики. Фото: Волинська ОВА

Що тут заряджає електромобілі

Перший комплекс встановили на АЗК "Аветра" у селі Звірів на вул. Київській, 65 – на трасі в напрямку Рівного. За даними самого підприємця, його інфраструктура розрахована на одночасне обслуговування трьох автомобілів.

На фото видно DC-зарядку з роз’ємами CCS2 та CHAdeMO і окрему AC-зарядку Type 2 виробництва Schneider Electric. За оприлюдненими даними, у мережі Шемедюка використовуються зарядні станції потужністю до 120 кВт для швидкої зарядки та 22 кВт для AC-зарядки.

Для Schneider Electric потужність 22 кВт відповідає трифазній зарядці 32 А через Type 2.

Зарядка – ще й від сонця

Над паркомісцями встановили навіс із сонячними панелями. Таким чином, станція частково використовує електроенергію з власної сонячної генерації, а сам навіс одночасно захищає автомобілі від сонця.

Нині ветеран розвиває мережу: за доступними даними, його проєкт уже охоплює два зарядні комплекси та п’ять зарядних станцій потужністю 22 і 120 кВт. Наступним напрямком розвитку називався Луцьк.