Укр
Ру

Від 11 500 доларів за "електричку": чи варто зараз купувати вживаний Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV першого покоління залишається одним із найдоступніших електромобілів на українському ринку із ціною від 11 500 доларів за авто 2017 року. Попри скандальну історію з відкликанням батарей, сьогодні ця модель може стати найвигіднішою покупкою, адже більшість машин отримали абсолютно нові акумулятори.
Огляд Chevrolet Bolt EV 2017-2021: ціни в Україні, проблеми з батареєю, чи варто купувати

ФОТО: Chevrolet|

Chevrolet Bolt EV першого покоління

Олександр Бабенко
logo5 вересня, 12:45
logo0
logo0 хв

Як пише видання Автоцентр, Chevrolet Bolt EV свого часу змінив уявлення про доступні електромобілі, запропонувавши запас ходу майже 400 км ще до масової появи Tesla в Україні.

Сьогодні ця модель масово їде до нас зі США та Європи, приваблюючи водіїв компактними розмірами та просторим салоном. Хоча перше покоління Bolt EV вже зняли з виробництва, воно все ще популярне у США та Україні.

Проте головна інтрига ховається під днищем – саме через батарею Bolt став героєм одного з найбільших відкликань в історії автопрому.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Скільки коштує і чи є сенс тягнути зі США

Ціна – головний козир Bolt EV на українському вторинному ринку. За авто 2017 року зараз просять 11 500 – 15 000 доларів, моделі 2018–2019 років обійдуться у 13 500 – 16 500 доларів, а за свіжіші екземпляри 2020–2021 років доведеться викласти до 20 000 доларів. Найдорожчими є цілі авто з Норвегії у топовій комплектації Premier (шкіра, камери 360, контроль сліпих зон).

Багато хто дивиться на ціни аукціонів Copart чи IAAI і дивується, чому бите авто там коштує 3–5 тисяч доларів, а в Україні ціна зростає втричі. Усе просто: збори аукціону, доставка через океан, розмитнення, ремонт та сертифікація легко перетворюють 5 тисяч на 11–13 тисяч доларів. Тому часто вигідніше і безпечніше шукати вже пригнаний та відремонтований варіант в Україні, який можна оглянути на СТО. Тим паче, що зараз існують кредитні програми для електромобілів, де щомісячний платіж становить близько 8 500 грн – це дешевше, ніж купити 100 літрів дизеля.

Батарея: від катастрофи до джекпоту

Акумулятор від LG Chem на 60 або 66 кВт·год має рідинне охолодження та підігрів, що є величезною перевагою. Але через виробничий дефект у рідкісних випадках ці батареї могли самозайматися після повної зарядки. General Motors прийняла радикальне рішення – замінити батарейні модулі за програмою відкликання.

Для сьогоднішнього покупця це означає джекпот. Купуючи авто 2017 року, ви можете отримати батарею, встановлену у 2022–2024 роках. Перевірити це можна за VIN-кодом на офіційному сайті GM. Завдяки терморегуляції деградація мінімальна: навіть після 100 тисяч кілометрів залишається 92–95% ємності. Взимку при мінус 10 градусах запас ходу падає десь на 15%, залишаючи цілком пристойні 250–280 км.

Ходова від Aveo та вічні гальма

Технічно Bolt EV дуже простий. Електромотор на 204 к.с. працює без нарікань, а редуктор вимагає лише заміни 1,1 літра оливи раз на 100 тисяч кілометрів. Підвіска побудована з використанням вузлів від Chevrolet Cruze та Aveo T300, тому пошук запчастин не стане проблемою, а ціни на них відверто радують.

Гальмівні колодки завдяки рекуперації живуть понад 150 тисяч кілометрів, але супорти треба щороку змащувати, щоб вони не закисали від бездіяльності.

Якщо порівнювати Bolt EV з його головним конкурентом Nissan Leaf, то Chevrolet виграє завдяки активному охолодженню батареї. Власникам старих Leaf часто доводиться йти на радикальні кроки. Наприклад, нещодавно Auto24 розповідав, як власник 10-річного Nissan Leaf замінив батарею за 8 тисяч доларів, щоб збільшити запас ходу з жалюгідних 60 км до понад 400 км.

У випадку з Bolt EV такі витрати вам навряд чи загрожують, якщо грамотно підійти до перевірки авто перед покупкою.

#Фото #Bolt EV 2016 #Автомобілісту #Volt 2015 #Вживані авто #Chevrolet #Електромобіль
Реклама