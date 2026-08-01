Від 38 до 567 грн: скільки коштують 100 кілометрів пробігу на Volkswagen Golf з різними двигунами

Інститут досліджень авторинку оновив регулярний розрахунок вартості 100 км пробігу. Для порівняння використали Volkswagen Golf VII FL, який існує з бензиновими, дизельними та електричними силовими установками. До розрахунку також додали конструктивно близьку версію з газобалонним обладнанням.

Найдешевше — заряджати електромобіль удома

Найменше 100 км коштують власникові електромобіля, який користується домашньою розеткою та нічним тарифом. Для Volkswagen e-Golf така дистанція обходиться у 38 грн.

За звичайним денним тарифом витрати зростають до 76 грн. Обидва показники не змінилися порівняно з попереднім місяцем.

Різниця з автомобілем на бензині дуже велика. Сто кілометрів на нічній електроенергії обходяться майже у 15 разів дешевше.

Публічні зарядки суттєво дорожчі

Економіка електромобіля змінюється, якщо власник не може заряджати його вдома.

На повільній публічній AC-станції 100 км коштують уже 333 грн. Це на 18 грн більше, ніж у попередньому місяці.

Швидке заряджання постійним струмом обходиться у 403 грн за 100 км. Тут витрати також зросли на 18 грн.

Навіть за такого сценарію електромобіль залишається дешевшим за бензинову, дизельну та газову машину. Проте перевага вже не настільки велика.

ГБО залишається найдешевшим серед рідкого пального

Автомобіль на пропан-бутані витрачає на 100 км у середньому 473 грн.

За місяць ця сума збільшилася на 9 грн. У червні аналогічна поїздка коштувала 464 грн.

Попри подорожчання, ГБО зберегло статус найдоступнішого варіанта серед автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння.

Дизель подорожчав найбільше

Найпомітніші зміни відбулися у дизельному сегменті.

У липні 100 км на дизельному Volkswagen Golf коштували 489 грн. Це одразу на 66 грн більше, ніж місяцем раніше, коли витрати становили 423 грн.

Причиною став різкий стрибок цін на дизпальне наприкінці липня. Після зниження приблизно до 76 грн за літр у червні середня ціна знову піднялася до 89 грн.

У результаті дизель втратив значну частину своєї економічної переваги та став дорожчим за ГБО.

Бензин залишається найдорожчим

Найбільше за 100 км витрачає власник бензинового автомобіля – 567 грн.

За місяць вартість поїздки збільшилася на 45 грн. У попередньому розрахунку вона становила 522 грн.

Наприкінці липня бензин А-95 закріпився біля позначки 81 грн за літр. Саме це зробило бензиновий Golf найдорожчим у поточному порівнянні.

Як виглядає рейтинг за витратами

Найдешевшим варіантом залишається електромобіль із домашньою зарядкою за нічним тарифом – 38 грн на 100 км. Денна домашня зарядка коштує 76 грн.

Публічна AC-станція підвищує витрати до 333 грн, а швидка DC-зарядка – до 403 грн.

Далі йдуть автомобіль із ГБО за 473 грн, дизельний – за 489 грн і бензиновий – за 567 грн.

Публічна зарядка може трохи подорожчати

Із 1 серпня 2026 року тариф на передачу електроенергії для операторів публічних зарядних станцій зростає на 25% – до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.

Однак у перерахунку на одну кіловат-годину приріст становить лише 22-26 копійок. Навіть з урахуванням втрат і округлення тарифів зарядними операторами ціна може зрости орієнтовно на 0,5 – 1 грн за кВт·год.

Для e-Golf це означатиме додаткові 9-18 грн на кожні 100 км. Такий приріст значно менший за липневе подорожчання бензину й дизпального.

Розрахунок не враховує всіх витрат на автомобіль

Порівняння показує лише прямі витрати на пальне або електроенергію.

До нього не включені втрата вартості автомобіля, страхування, податки, технічне обслуговування, шини, гальмівні колодки та інші витратні матеріали.

Тому найдешевші 100 км не обов’язково означають найнижчу повну вартість володіння. Проте за щоденними витратами на енергію домашня зарядка електромобіля залишається беззаперечним лідером.